Gregg Popovich arremete con todo contra Donald Trump: “Es un cobarde desalmado”

octubre 17, 2017 - 1:14 pm

Gregg Popovich, entrenador de San Antonio Spurs, volvió a cargar duramente contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había dicho previamente que la mayoría de sus antecesores, refiriéndose a Obama y a Bush, no llamaban a las familias de los militares caídos en servicio, algo que él sí había hecho con los cuatro miembros de las Fuerzas Especiales que han fallecido recientemente en una misión en Niger.

Popovich, antiguo miembro de las Fuerzas Armadas,ha sido un fuerte crítico de Trump, pero en una entrevista con la revista The Nation dijo que los comentarios del republicano, efectuados el lunes, “van más allá de los aceptable” y “lo más bajo posible”.

Aseguró que Trump es “un mentiroso patológico, inapto intelectualmente, emocionalmente y psicológicamente para tener este cargo, y eso lo sabe el mundo entero”, comentó Gregg Popovich.

Why Pop was upset matters: “To lie about how previous @potus‘ responded to deaths of soldiers–is as low as it gets.” https://t.co/t4sK0QYWO3

— Dave Zirin (@EdgeofSports) 17 de octubre de 2017