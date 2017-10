Google recuerda el legado de Selena Quintanilla con doodle musical

octubre 17, 2017 - 6:33 am

Cuando Selena Quintanilla falleció ya era un icono cultural poderoso entre las comunidades latinas. Fue alguien que inspiró y dio esperanzas a las personas que desean ‘crecer’ sin importar su procedencia ni su condición social. Por eso Google la recuerda este día con un doodle musical que resume su vida en un cortometraje.

Suzette Quintanilla, hermana de Selena, dice que ella y su familia se sienten contentos de apoyar en la elaboración del doodle, no solo por recordar a la artista y sus sueños, sino como una forma de homenajear a los fanáticos que cautivó en vida.

“Este proyecto es solo un testimonio más del poder del legado de Selena, que aún se mantiene fuerte 22 años después”, dice Suzette. “Selena siempre ha trascendido las fronteras culturales y tener este doodle con una mujer latina fuerte en la página principal de Google en todo el mundo es un ejemplo perfecto de eso”.

Selena no es solo un figura emblemática de la música y el entretenimiento mexico-estadounidense, fue creadora de tendencias de moda, emprendedora emocionada y filántropa comunitaria, estima Perla Campos, la Marketing Manager de Doodles Team de Google.

El talento de Selena brilló desde que era muy niña. Su padre la sorprendió cantando y de inmediato lo supo: sería cantante. Es así que con nueve años, el aliento de su progenitor y la compañía de sus hermanos A.B con la guitarra y Suzette en la batería que apareció la sensación tejana Selena y Los Dinos.

El ‘tex-mex’ que presentó Selena es una mezcla de subgéneros oriundos de México y Estados Unidos como el pop, la polca, ranchera y cumbia. Popular desde la década de 1800 en la frontera de ambos países y la que Selena y Los Dinos hicieron popular a nivel mundial.

Empezaron con shows en el restaurante familiar, fiestas de 15 años, ferias y llegando a sus presentaciones con una base fiel de seguidores ‘como se pudiera’ enfrentando la discriminación en un género musical dominado por hombres. Pero fue recién en 1886, cuando ganó el premio “Female Vocalist of the Year” del Tejano Music que acariciaron por primera vez el éxito como estrellas.

Lo que siguió fue una acumulación de galardones y la transformación de Selena en faro de inspiración para las comunidades latinas, inmigrantes y biculturales de todo el mundo. Su historia abrazando y celebrando todas sus herencias culturales de forma perseverante ante la adversidad forjó una conexión emocional con millones.

“Aparte de los increíbles movimientos de baile y de cómo grabar algunas notas serias, viendo a Selena aprendí que ser latina era algo poderoso, y que con trabajo y concentración podría hacer lo que me propusiera”, dice Perla Campos. “Mirarla me mostró que esta identidad cultural híbrida mía [hija de inmigrantes mexicanos en EE.UU.] era un regalo valioso que debería abrazar. Verla me hizo sentir orgullosa de ser mexicana”.

El dato

Google habilitó en su página Google Arts & Culture una mira más en profundidad de la vida de Selena exhibiendo algunas de sus posesiones más profundas, desde vestimentas icónicas y premios hasta fan arts.

