Protestas, sanciones internacionales y tres elecciones en cinco meses; lo más reciente, un gobernador electo que no tomó posesión de su cargo, trayendo como consecuencia, la designación de una gobernadora encargada en el Zulia. Un hito que marca la historia de la región en el último tiempo.

El Zulia ha tenido hasta la fecha siete gobernadores electos desde 1989, de ellos solo uno ha sido mujer. Sin embargo, este 27 de octubre, por primera vez en la historia política del Zulia y Venezuela, se juramentó un gobernador encargado en el Zulia que no fue electo, bajo la premisa del “vacío de poder” ocasionado por el ganador de los pasados comicios regionales, Juan Pablo Guanipa, un hecho “inédito” en el Estado.

Según la historiadora y presidenta del Acervo Histórico del Estado Zulia, Ligia Berbesí, no hay documentos ni bases orales que indiquen que un caso como este haya sucedido en algún tiempo de la historia.

“Nosotros no hemos precisado por ninguna vía un caso de esta naturaleza. Es inédito lo que ha ocurrido en el Zulia, por eso mucha gente hoy, a pesar de que existen muchos elementos para el análisis desde el punto de vista histórico y sociológico, se pregunta qué pasó”, cuestiona Berbesí.

La especialista en historia, opina que hubo presiones internacionales que llevaron al candidato electo a tomar la decisión de no juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, poder que asegura “no es el primero que se tiene en el país”. “De las Constituciones que hemos tenido, han sido en su mayoría, propuestas por asambleas nacional constituyentes”, expresó.

En tal sentido, consideró que para muchos historiadores y sociólogos, “hay una intencionalidad mucho más compleja que el simple hecho de decir no por que mi partido o sus lineamientos no me lo permite, sino que hay toda una urdimbre internacional que marca las pautas de lo que debe o debería ser nuestro destino político”.

Encargados del Zulia

Ahora, la figura de un gobernador encargado se ha visto en el Zulia en dos ocasiones desde hace 28 años cuando se aprobó el proceso de “elecciones, secretas y universales” en el país. Tal caso refiere al primer periodo de Francisco Arias Cárdenas, quien en 1995 ganó la Gobernación y unos meses antes de culminar su mandato en 2000, decidió competir contra Hugo Chávez en las elecciones presidenciales adelantadas de ese año.

En aquel momento, Giovanny Villalobos asumió como gobernador encargado. Ambos escenarios, resalta Berbesí, se dieron en circunstancias y ambientes políticos diferentes. Caso contrario, sucedía en las épocas de guerra cuando los presidentes de Estado debían ir a la batalla y dejaban el cargo, que por ley, de acuerdo a las circunstancias, era permitido.

La presidenta del Acervo Histórico, señala que un aspecto de la historia que hoy en día dificulta la resolución de diferencias entre las partes políticas del país, es el respeto y la disposición a acuerdos. Acción que en el siglo 19, catalogado como “uno de los más conflictivos” en la historia zuliana, permitía la convivencia de las partes cuando habían conflictos entre los gobernadores designados y el Presidente de la República.

“Hay razones económicas en el caso del Zulia, que hicieron que esos desacuerdos políticos que se presentaron por la asignación o designación del presidente del Estado, no fuera conflictiva. Había intento de pelear con Caracas pero inmediatamente se subsanaba por estas razones económicas”.

El último viernes del mes de octubre de 2017, miembros del CLEZ, aseguraron que según el artículo 75, numeral 5, de la Constitución del Estado “serán faltas absolutas del Gobernador: la muerte, su renuncia, interdicción civil, condena penal mediante sentencia definitivamente firme, abandono del cargo declarado por el Consejo Legislativo por las 2/3 partes de sus integrantes, y la revocación popular del mandato”, por lo que declararon “vacante del cargo” a la ANC, quien aprobó realizar unas nuevas elecciones para diciembre de este 2017, dejando a Magdely Valbuena, expresidenta del parlamento zuliano, como la nueva gobernadora del Estado.

