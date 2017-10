Giovanni Villalobos a NAD: Guanipa tiene plazo hasta el miércoles para asumir la Gobernación

octubre 20, 2017 - 4:44 pm

Villalobos asomó que en las próximas horas, Maduro publicaría un decreto para definir competencias de los gobernadores electos y aseguró que el Gobierno de Arias sigue activado

El secretario de Gobierno del Zulia, y representante de la comisión de enlace para la transición por parte del Ejecutivo saliente, Giovanni Villalobos, expresó que hoy se encuentra supervisando y pasando revista en todas las dependencias de la Gobernación, para entregar adecuadamente al gobernador electo, Juan Pablo Guanipa, como lo ha ordenado Francisco Arias Cárdenas. Asimismo, da prorroga hasta el miércoles para que el ganador de las elecciones en Zulia asuma la Gobernación.

“Estamos pasando revista a unidades policiales, hospitales, residencia oficial y Palacio de Gobierno, hasta que se entregue formalmente al gobernador Guanipa, de manera que rechazamos las denuncias de que esto está desvalijado, nuestra actitud siempre ha sido la de dar la cara”, aseguró este viernes en una entrevista exclusiva a Noticia al Día.

El funcionario zuliano advirtió que él personalmente entregará las dependencias de la Gobernación que fueron afectadas por las “guarimbas”. “Yo quiero dejar claro que entregaremos una obras, como por ejemplo el CRU que fue destruido, cuando me pidan cuenta del CRU yo voy a entregarlo dentro del CRU, lo que ellos dejaron, la casa del abuelo que fue destruida, la zona de la gobernación de Inavi fue quemada 5 veces y la oficina de clínicas móviles que la destruyeron y se la llevaron, todo por la violencia, esa infraestructura se la vamos a entregar”.

Asimismo, expresó: “Yo soy el secretario en funciones dejado por el gobernador Arias Cárdenas, como guarda y custodia de bienes solamente, y esa es la razón por la cual me corresponde entregar actas, bienes, chequear vehículos desde el cambio de aceite (…) esas son cosas que nadie hace porque por lo general en la praxis perversa cuando hay cambios de gobierno es el motín es tuyo (del gobernador electo), y yo no voy a permitir eso”.

Aseguró, que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) les ha enviado un oficio a todos los estados y sus gobernaciones para entregar el Gobierno cuando sea juramentado el gobernador electo en la ANC.

“La ley es clara, el convocante de las elecciones regionales como también va a ocurrir con los comicios municipales será la Asamblea Nacional Constituyente, de manera que es el órgano superior incluso por encima del Presidente de la República, como también lo es de un Clez o de un gobernador, de manera que en efecto se han presentado 18 credenciales de gobernadores proclamados y juramentados”.

El secretario de Gobierno exhortó nuevamente a Guanipa a juramentarse y le recomendó: “Que vaya a la Asamblea Nacional Constituyente, y allí le dan la cartilla del tema de nunca más a la violencia y por supuesto de lo que puede venir a futuro”.

Asimismo, advirtió: “Si no van, serán desproclamados por la ANC y me toca a mí como secretario encargado entregarle el martes o el miércoles a Magdely Valbuena (presidenta del Clez) para que convoque en los próximos 30 días otra elección, yo creo que sería insensato no acceder (a juramentarse) por un tema de prepotencia, vanidad o de dar el brazo a torcer, porque la ANC fue electa por más de 8 millones de venezolanos (…) en aras de la cordialidad se extendió el plazo al gobernador electo para asumir la Gobernación del Zulia”.

Villalobos, asomó que el gobernador que incurra en hechos de violencia tiene que ser inmediatamente detenido, esto podría ser una Ley que la ANC emitiria para obligar a mantener la paz en el país.

Las personas encargadas del gobernador electo con quien Villalobos ha tenido contacto en las comisiones de enlace, han tratado de decirle que Guanipa podría juramentarse pero no con seguridad, al preguntarle sobre ese tema el secretario respondió: “Ellos han tratado pero no pueden (…) Como yo juré cumplir y hacer cumplir la ley, yo no puedo entregarle a alguien que no esté legítimamente ya autorizado, antes se tenía el Clez y había un gobernador, pero ahora hay una Asamblea Nacional Constituyente que está por encima de la local, y por supuesto la misma profesora Magdely Valbuena nos instruyó que ella no (asumiría), excepto que la ANC le de la instrucción para que cumpla”.

Transferencias de competencia de la Gobernación del Zulia al Gobierno Nacional

Giovanni Villalobos informó que “dependiendo de la actitud del gobernador entrante, que hasta ahorita ha sido un tanto agreste contra el presidente de la República, lo cual es muy mal síntoma” el Gobierno Nacional podría asumir competencias de la Gobernación del Zulia (…). En lo nacional, es decir, en los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), al igual que la vivienda, nosotros entregamos 197 mil viviendas gracias al presidente de la República, el tema de vialidades extraurbanas son de competencia nacional, el tema del lago de Maracaibo”.

Está por definirse que competencias tendrían los gobernadores electos. “Ahora cuál es el alcance que le van a entregar al gobernador electo del estado Zulia está (por publicarse como decreto) en las próximas horas por el Presidente (…) Quiero decirles a los zulianos que nunca va a ser para hacer maldad o competencia insana al gobernador entrante (…), sino que son competencias que el presidente quisiera dar a alguien que le tenga confianza para desarrollar esos bienes”, explicó Villalobos.

El secretario se refirió a que el pueblo zuliano no quedará desprotegido por el gobierno Nacional. “Nosotros tuvimos 140 días de guarimbas que fueron muy violentas, ese odio todavía está, yo lo digo como docente (…) la violencia es como una chispa y sería el Gobierno Nacional, en una ley a través de la ANC, el encargado de parar la violencia y sus implicaciones. Antes hacías un acto de violencia, y te dictaban 2 o 3 días preso, ahora puedes ir hasta 15 años detenido, en Estado Unidos te vuelan la cabeza”, precisó.

En este sentido, informó: “Las leyes que en materia económica salen esta semana, incluyendo los 50 productos que fueron discutidos por empresarios y el Estado, porque allí el presidente tiene la razón no podíamos seguir obligando a decir el precio de un producto si no sabes la estructura de costo, entonces yo sugiero que todo aumento de salario que se haga luego que haya ese acuerdo”,

Al ser consultado sobre el futuro de las autoridades salientes del gobierno regional, respondió: “Viene mucho trabajo, tal vez más que en la Gobernación (…) eso depende fudamentalmente de las propuestas de nuestro líder Francisco Arias Cárdenas, de hecho ya lo estamos haciendo porque somos nosotros quienes ayudamos en el tema de entrega de vivienda y Clap, en el tema productivo”.

Gobierno de Francisco Arias Cárdenas aceptó resultados y sigue activado

Para el secretario de Gobierno del Zulia, el gobernador Arias Cárdenas sigue en funciones y no ha dejado de trabajar y de dar instrucciones. “No hemos dejado de ser gobierno para que quede claro, las cosas que están saliendo de Fundamercado, del Programa Alimentario Escolar, es porque no podemos parar las escuelas, son 355 mil platos de comida que no pueden esperar por una decisión política y ejecutiva de un juramento, cuando en la ANC se juramentaron los gobernadores (oficialistas) ya debimos salir de este tema”.

Villalobos, resaltó: “Las obras del Gobierno Regional que son de salud y alimentos llega del ministerio y muchos están en galpones nuestros, pero el producto es del Gobierno Nacional, eso no lo puedo parar nosotros no hemos dejado de ser gobierno”.

El secretario también expresó las posibles razones por la cual no fueron favorecidos en las elecciones regionales del 15 de octubre y dejó claro que el candidato a la reelección Arias Cárdenas las aceptó. “El zuliano votó por Guanipa, porque había el tema de electricidad, el tema del papel moneda, la gente estaba molesta, por nosotros votaron casi el 50%, fueron tres puntos de diferencia (…) somos democráticos, el primero que reconoció fue el gobernador Francisco Arias Cárdenas, es más, lo llamó (a Guanipa), nunca podemos dirimir las diferencias a fuerzas de golpes”.

Designados oficialmente los representantes de Guanipa en la comisión de enlace

El representante de la comisión de enlace para la transición del Ejecutivo saliente, Giovanni Villalobos, mostró a Noticia al Día un documento firmado por el gobernador electo, Juan Pablo Guanipa, con los nombres de las personas que integran la comisión de enlace por parte del ganador de los comicios regionales en el estado Zulia.

“Está dirigido a mi persona, después de un breve saludo menciona a las personas que aparecen acá firmado formalmente por el gobernador electo, aquí está, ellos son los únicos responsables y encargados y los he puesto con cada secretario (en funciones actualmente) como observadores, no puede entregar actas hasta que él (Guanipa) se juramente en la ACN, eso tiene que quedar claro, ellos se están familiarizando, pero no pueden interponer procesos”, explicó.

Freddy Enrique Rozo

CNP 23.866

Fotos: David Moreno

