Giancarlo Stanton no pudo llegar a 60 vuelcercas

octubre 1, 2017 - 8:46 pm

Giancarlo Stanton se quedó corto en su búsqueda de los 60 cuadrangulares, y el cubano Adonis García disparó jonrón de tres carreras como emergente para encaminar a los Bravos de Atlanta a un triunfo el domingo 8-5 sobre los Marlins de Miami en el último juego de campaña regular para ambos equipos.

Stanton no pudo llegar a los 61 jonrones de Roger Maris ni igualar los 60 del inmortal Babe Ruth, pero terminó con 59 para convertirse en el sexto bateador con más batazos de cuatro esquinas en una temporada de Grandes Ligas.

Fue alineado en el primer bate

El mánager Don Mattlingly ubicó a Stanton como primero en la alineación en busca de que tuviera más oportunidades de ir a la caja de bateo. Pero Giancarlo falló en el primer turno por ponche, conectó sencillo al central en la tercera entrada, pegó otro imparable en la quinta, en la séptima dio roletazo por el campocorto y en la novena se ponchó tirándole.

Luego de poncharse en el noveno, los aficionados presentes en el estadio se pusieron de pie y le pidieron que saliera al terreno de juego y cuando Stanton lo hizo fue recibido con una larga ovación por su brillante labor durante la temporada.

“Me hubiera gustado igualar los 60 jonrones de una figura legendaria como Babe Ruth y los 61 de Roger Maris, pero no pude hacerlo. No jugué presionado por ello, más bien siempre traté de ayudar a la victoria del equipo”, indicó Stanton tras el juego. “Es cierto que he tenido una gran temporada, pero hay varios peloteros que también merecen ganar el premio de Jugador Más Valioso, entre ellos mi propio compañero de equipo Marcell Ozuna. Si gano el premio bienvenido, pero lo más importante es que este grupo de jugadores pueda seguir unido en el 2018 y mejorar en los aspectos débiles en busca del título”.

Fue el último juego de Jeffrey Loria en sus 16 años como propietario de los Marlins, en los que obtuvo el título de Serie Mundial en 2003 y no volvió a ingresar a la postemporada. Loria estuvo presente, al igual de Derek Jeter — quien esta semana asumirá el control de la franquicia una vez que se complete la venta por 1.200 millones de dólares a un grupo que encabezan él y Bruce Sherman.

Por los Bravos, el cubano Adonis García de 1-1 con tres impulsadas y una anotada. Por los Marlins, Giancarlo Stanton de 5-2 con una remolcada, los dominicanos Marcell Ozuna de 5-1 con dos producidas y dos anotada; José Ureña de 1-0. El venezolano Miguel Rojas de 3-1.

Agencias