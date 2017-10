Giancarlo Di Martino dice estar dispuesto a asumir las riendas de Maracaibo

octubre 31, 2017 - 5:23 pm

El ex alcalde Giancarlo Di Martino manifestó este martes estar dispuesto a asumir una vez más el reto de estar al frente de Maracaibo para “convertirla de nuevo en la primera ciudad de Venezuela”, esto a propósito de las elecciones municipales que se llevarán a cabo en el país el próximo mes de diciembre.

“Asumiría el compromiso de repetir en Maracaibo el trabajo que una vez hice y que muy bien valoró el presidente Chávez. Yo he demostrado con Chávez y Maduro que siempre le serviré al proceso revolucionario donde me necesiten. No he renunciado a mis aspiraciones en Maracaibo como pretenden hacer ver algunos medios de comunicación social”, escribió el político del Psuv en su cuenta de Twitter.

Di Martino, que actualmente se desempeña como cónsul de Venezuela en Italia, fue alcalde del municipio Maracaibo entre los años 2000 – 2008. Al final de su gestión municipal fue elegido en primarias candidato a la gobernación del Estado Zulia. En esa oportunidad fue derrotado por el candidato opositor Pablo Pérez.

Hasta el momento la directiva nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) no ha oficializado los nombres de sus candidatos a las municipales de diciembre. Sin embargo, ya algunos dirigentes han puesto su nombre a disposición de la tolda roja para optar por la alcaldía de la capital zuliana.

Noticia al Día