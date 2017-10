Gerardo Blyde: “Para que su voto no sea nulo, busque la cara y el nombre de su candidato”

octubre 11, 2017 - 9:02 pm

El jefe del comando de campaña de la MUD, Gerardo Blyde, fustigó este miércoles al CNE por no haber permitido la sustitución de candidatos, lo cual está contemplado en la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

“La ley es muy clara y fue aprobada en 2009, y la promovió, además, Tibisay Lucena, que la presentó como iniciativa legislativa del propio poder electoral”, resaltó durante la Entrevista Venevisión.

Comentó que “el sistema no puede impedir el ejercicio de un derecho, y eso es lo que han hecho Tibisay Lucena y las rectoras al no abrir el sistema, un sistema que usted tiene que tener abierto hasta 10 días antes (de la elección), hasta el jueves de la semana pasada a las 12 de la noche tenían que tener abierto el sistema, porque cualquier candidato puede renunciar a su candidatura o a su aspiración, y ese es un derecho y la renuncia es un acto voluntario, unilateral, y usted no puede obligarlo a permanecer en un proceso si alguien se quiere retirar y una vez producida la renuncia, cualquier postulante, partido postulante, tenía derecho a sustituir a ese candidato”.

“Todos los candidatos que perdieron las primarias en los estados renunciaron, se produjo la vancante absoluta, y el CNE recibió esas denuncias por escrito y no permitió la sustitución”, apuntó Blyde.

Por ello, recomendó: “Cuando vaya a votar, busque la línea de abajo el nombre y la cara de su candidato, olvídese de los partidos políticos por esa trampa que ha hecho el CNE para que usted vote por candidatos que no están para que ese voto sea nulo. Para que su voto valga, busque la cara y el nombre de su candidato y marque ahí”.

Blyde reiteró su llamado a votar, pues no se logra nada al quedarse en las casas. “Tenemos que darles una lección a quienes han acaparado el poder”, expresó.

Recordó que “la última vez que aquí se practicó la abstención electoral fue en 2005 y la oposición no fue a la elección de diputados. De 2005 a 2010 se aprobaron todas las leyes comunales, todas las que habíamos rechazado en un referéndum, se concentró el poder en Miraflores y se tomó institucionalmente el país”.



Noticia al Día/Agencia