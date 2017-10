Garbiñe Muguruza se retiró del Abierto de China por una lesión

octubre 2, 2017 - 8:27 am

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, número 1 mundial, fue eliminada en la primera ronda del Abierto de China al retirarse por lesión cuando perdía 6-1 y 2-0 frente a la checa Barbora Záhlavová, este lunes en Pekín.

Muguruza, de 23 años, pidió la asistencia médica a los 40 minutos de juego, cuando perdía 2-0 en el segundo set. Tras ser examinada se retiró del partido.

La tenista de origen venezolano, ganadora en Wimbledon, arrastraba una gripe en los últimos días y además tampoco estaba completamente recuperada de las molestias que tenía en la pierna izquierda.

“Desde que llegué a Pekín no había podido entrenar, no sé, tengo un virus desde que estuve en Wuhan”, torneo en el que fue eliminada en cuartos y que jugó con un vendaje en su muslo izquierdo, señaló la española.

“Quería darme la última oportunidad, ir a la cancha y golpear algunas bolas, ver cómo me sentía e intentar cambiar las cosas. No quería retirarme antes de que comenzara el torneo, pero hoy no podía jugar”, añadió.

Además la otra gran sorpresa del día fue la eliminación de la estadounidense Sloane Stehpens, reciente ganadora del US Open, que cayó ante su compatriota Christina McHale por un contundente 6-3 y 6-0.

La pasada semana la tenista de 24 años también cayó en su debut, ante la china Wang Qiang en la primera ronda del Torneo de Wuhan.

El Abierto de China se juega sobre superficie dura y reparte 6.381.679 dólares en premios.

AFP / Pekín, China