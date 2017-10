Freddy García lanzará esta temporada en la LVBP para colgar los spikes

octubre 12, 2017 - 9:17 pm

Después de más de 20 años de carrera como pelotero activo, Freddy García, quien es el segundo pitcher con más victorias entre los venezolanos en las Grandes Ligas (156), informó que la temporada 2017-2018 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional será la última de su brillante trayectoria.

El derecho, de 41 años de edad, regresó a la acción luego de descansar la anterior zafra y aseguró estar preparado para colgar los botines.

“Todo dependerá de cómo sea mi trabajo”, soltó el “Torpedo”, quien fue incluido en el roster activo de los Tigres de Aragua este jueves. “Soy consciente y si no estoy haciendo el trabajo, no tengo nada que hacer aquí, pero si estoy haciendo el trabajo sigo. Lo que sí es seguro, es que lanzo este año y ya. Regresé por la fiebre de estar en el terreno”.

En la LVBP, García cuenta con siete temporadas de experiencia y un título conquistado en la 2015-2016 con la novena de Maracay. En las Grandes Ligas vio acción por 15 campañas en las que consiguió un anillo de Serie Mundial con los Medias Blancas de Chicago, en 2005.

“Cuando uno gana el campeonato es sin duda el mejor momento de la carrera”, recordó García. “Para eso es que uno juega, también importa lo económico, pero uno juega por el título y lo he hecho. Ganar en las Grandes Liga es lo máximo. De allí no hay nada mejor”.

El mirandino se va a preparar para ingresar a la rotación de Aragua y así tratar de ayudar al equipo a meterse en la postemporada.

Un veterano de mil batallas

“Estoy bastante contento de volver”, enfatizó el veterano. “Me tomé un año sabático, pero me siento bien. Ya estoy en el roster y de repente hoy (jueves) pueda lanzar uno o dos innings para ir agarrando el calor del juego y ver si la semana que viene me toca abrir”.

Al hablar de su futuro, “El Torpedo” no tiene claro en qué ocupará sus días, aunque le gustaría seguir involucrado con el beisbol.

“Todo dependerá del trabajo que me ofrezcan”, recalcó García. “Tampoco uno se va de su casa a ser esclavo. El trabajo de coach es difícil. Hay muchas cosas y gente que me llama, pero nada en concreto. Algo haré, relacionado con el beisbol, por su puesto. No se puede quedar uno tanto tiempo en la casa”.

García exhibe récord de 9-12 con una efectividad de 4.17 en 140.1 entradas de trabajo, con 81 ponches, en la LVBP.

“Los últimos años que he jugado en Venezuela, traté de hacer lo mejor y ayudar a la liga a mejore en las distintas cosas”, apuntó Freddy García. “Creo que los directivos y la liga han hecho grandes cosas”.

Prensa LVBP