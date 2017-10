octubre 4, 2017 - 12:01 am

Con un festival de jonrones, empezó la lucha por el pase a la post temporada. En la disputa, los Yankees de Nueva York y los Mellizos de Minnesota expusieron lo mejor de béisbol de la gran carpa por la consecución del cuarto puesto de la Liga Americana: Un emocionante juego que terminó 8-4.

Luis Severino no pudo con Minnesota. Permitió dos jonrones y tres carreras limpias en 0.1 inning. Por esta actuación se convirtió en el abridor con la salida más corta en la historia de los Yanquis, y el cuarto en las Mayores.

Chad Green, vino por Severino y empezó a parar los bates de los Mellizos que disparaban tres carreras en el primer episodio.

Didi Gregorius trajo de nuevo a la vida a los de New York, con un jonrón que vació las bases para empatar el encuentro en el primer episodio a tres carreras.

La cuarta rayita para los locales llegó en el segundo, con otro bambinazo solitario de Brett Gardner quien puso a ganar de manera momentánea a los Yankees; El encuentro ya lucía con cuatro bambinazos en apenas dos episodios.

David Robertson comandaba la tercera entradas en el montículo de los neoyorquinos, pero no pudo evitar que Byron Buxton igualara las acciones con un sencillo para que Jorge Polanco anotada desde la tercera base la cuarta carrera para los Mellizos.

En el mismo episodio,Gary Sánchez tocaría el home para anotar la quinta de los Yanquis impulsada por un imparable Greg Bird quién con siguió el 5-4 de la jornada por el comodín.

En la baja del cuarto Aaron Judge sentenció el episodio con un jonrón por el jardín izquierdo para colocar la los Yankees siete carreras por cuatro tomando una ventaja considerable: el batazo que salió del parque trajo Brett Gardner al plato.

En el cierre del séptimo episodio Minnesota dejó anotar otra rayita en las piernas del “Juez” Judge; Por boleto con bases llenas a Hicks, los de Nueva York aseguraban 8 carreras por 4. El público emocionado le gritaba MVP.

Para acabar con el inning, los locales cerraron con Chapman para poner fin a las aspiraciones de los Mellizos. Sin embargo para ponerle más drama al juego, Dozier en 3-2 ilusionaba a Minnesota pero terminó cayendo ante el cerrador estrella de los neoyorquinos.

