Fesoca: Sector azucarero ha producido un tercio menos en comparación al 2005

El presidente de la Federación Nacional de la Asociación de Cañicultores de Venezuela (Fesoca), José Ricardo Álvarez, aseguró que el sector azucarero ha producido un tercio menos en comparación de los años 2005 y 2006.

En este sentido, el presidente ejecutivo de Fesoca alertó que para diciembre del año en curso se esperan resultados pocos positivos en cuanto a la producción de azúcar.

Lamentablemente la zafra con la que terminamos no fue nada halagadora. Si nos ponemos a comparar con la zafra modelo que fue la zafra del 2005 y 2006 cuando molimos 9 millones de toneladas de caña, es un tercio menos. Este año se molieron 3 millones 600 toneladas de caña”, dijo.

Por lo que aseguró que no hay un pronóstico “bueno” para la próxima zafra. Al tiempo, indicó que la federación cuenta con la disposición y el capital humano, pero no con las condiciones idóneas para producir tal y como se hacía hace 11 años.

“No tenemos los insumos suficientes ni hemos tenido el precio adecuado (…) Tenemos el conocimiento, el personal -gran capital que nosotros tenemos en todas las áreas-, lo que significa que el sector azucarero es un sector bien cohesionado (…) Solo se nos tiene que dar las condiciones”, aseveró.

Control de precios

En cuanto a las políticas implementadas por el Gobierno nacional, Álvarez sostuvo que “cuando tenemos una política de precios que no está definida, es imposible trabajar”.

Asimismo, indicó que han pasado al menos 3 años desde que la federación no recibe dólares preferenciales, por lo que el costo de la producción se hace más cuesta arriba. Además, afirmó que la falta de insumos para producir el azúcar y el mantenimiento de la maquinaria, es lo que más afecta la producción de este rubro.

Detalló que lo más costoso son los núcleos de cosecha ya que”fácilmente se podría estar hablando de 5 millones de dólares”.

No hemos podido reponer la maquinaria. No tenemos los recursos. Tenemos que accesar al mercado paralelo y se hace definitivamente imposible porque además el precio no es suficiente”.

Agregó que a pesar de sostener reuniones semanales con Agropatria, los insumos que envían como proveedores principales, no llega en el tiempo adecuado, por lo que le han recomendado como federación que “el monopolio de los productos químicos de las semillas, de los insecticidas y demás productos, no solo estén en Agropatria”.

