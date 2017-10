Fernández: “El diálogo es la manera civilizada de resolver los conflictos”

octubre 28, 2017 - 8:01 am

El presidente del Centro de Políticas Públicas IFEDEC y excandidato presidencial, Eduardo Fernández, considera que el diálogo es la manera civilizada de resolver los conflictos y que el renunciar a este principio democrático es abrir las puertas a la violencia.

Explicó que desde hace 20 años, la sociedad ha demandado a los líderes políticos de ambos bandos estas conversaciones y que se aborden con seriedad.

“No se trata de un espectáculo mediático. Se trata de una conversación seria para resolver los dramáticos problemas que sufrimos los venezolanos”, manifestó.

A su juicio no están dadas las condiciones para retomar las conversaciones entre el oficialismo y la oposición.

Son diversas las críticas que han surgido en torno a estos encuentros, la más enérgica es sobre quienes participan en estas reuniones. Para el excandidato presidencial los trabajadores, empresarios, gremios profesionales, partidos políticos, alcaldes, gobernadores, la iglesia católica y todos los credos religiosos son los sectores llamados a reanudar el diálogo.

Fernández criticó al Gobierno por no buscar una solución unitaria, “si no que considere ser dueño del país y no comprenda la gravedad de la crisis económica, social, política y moral que atraviesa el país”.

Dijo que prefiere que los encuentros entre Gobierno y oposición ocurran en el territorio venezolano, pese a que no es descartable que su celebración sea en el extranjero, e insistió que dentro del marco de las negociaciones políticas “la seriedad y no existan maniobras de engaño”.

Afirmó que para lograr un diálogo exitoso “debe existir una agenda coherente a las necesidades de los venezolanos”, en vista de ello propuso abordar los siguientes puntos:

1- Restablecer la institucionalidad democrática.

2- Reactivar la economía.

3- Medidas para combatir el empobrecimiento, hambre, desabastecimiento de alimentos y medicinas; y el alto costo de la vida.

4- Enfrentar como un problema nacional la corrupción y el saqueo de las riquezas nacionales.

Explicó que su proposición no es hermética, “no pueden acudir con opciones cerradas. No es para lograr ventajas políticas partidistas; es para servir a los ciudadanos y sacar al país de esta crisis”, señaló.

El dirigente político manifestó que las exigencias del diálogo deben interpretar “la angustia y sufrimiento” de los venezolanos.

El Universal