Fedecámaras prevé caída del 12% en el PIB al cierre del año

octubre 31, 2017 - 3:33 pm

El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazabal prevé una caída del producto interno bruto de entre 10 y 12% para el cierre del año 2017. Informó que las importaciones se han reducido en casi 50 mil millones de dólares.

El titular de la organización que agremia a las principales empresas del país señaló que el sector construcción es el más afectado con una baja del 93%, seguido del comercio y la manufactura con disminuciones del 67 y 46%, respectivamente.

Larrazábal asegura que las caídas en la productividad se están registrando desde hace cuatro años, cuando la industria petrolera aun percibía 100 dólares por barril, por lo que atribuye las pérdidas a las políticas de control de precios y a las expropiaciones.

Señaló que de las importaciones que se han logrado mantener, apenas el 20% corresponde a la empresa privada.

El líder empresarial recordó que no se liquidan divisas al sector privado desde el mes de agosto y es por ello que los inventarios del comercio se están agotando. Advirtió que de no atender la situación no habrá productos para ofrecer en el mes de diciembre.

Noticiero Venevisión