octubre 6, 2017 - 10:02 am

Los cajeros vacíos, falta efectivo hasta en los bancos, los puntos de venta se caen a cada rato y la plataforma bancaria por internet también ¿cómo compran los zulianos? Una historia que se pasea entre la paciencia y la desesperación.

“Yo tuve que quitar fiao el sábado. No tenía nada de efectivo. Ya uno sabe que ni en los cajeros ni en los bancos hay plata, pero es que tampoco la hay en la calle. Quise hacer una transferencia y la página del banco me salía colgada. Eso fue hasta la noche que le dije a la señora de una tienda por mi casa que me diera a crédito unos plátanos”, expuso Mariela Álvarez, de 48 años.

Las historias van y vienen en medio de una situación monetaria donde las colas son el pan nuestro de cada día. “Esta panadería se pone full. Uno pierde clientes porque muchos no esperan. Tenemos tres puntos de tres líneas diferentes y a veces ninguno funciona. Y el efectivo brilla por su ausencia”, expuso María Barceló, vendedora.

Las colas se ven en todos lados. Algunos impacientes esperando que el punto de venta arranque. Otros aguardando a pagar hasta un 30% por efectivo en tiendas dedicadas a ello, pero donde no siempre hay.

“Las libretas de los útiles escolares tuve que comprarlas carísimas, porque donde habían económicas o era con efectivo o no pasaba el punto. Es una tragedia lo que estamos viviendo. Da miedo que un día se caiga por completo la plataforma bancaría y ¿cómo vamos a hacer?”, se pregunta Lisbella Sánchez, de 51 años.

Andrea Albarrán, de 28 años, comparte la misma experiencia: “Ayer tuve que esperar hasta las 4:00 de la tarde para poder hacer una transferencia”, señaló.

Los puntos de venta se caen por horas. “Cuando llamamos al banco nos dicen que es un problema a nivel nacional y qué podemos hacer”, expone Leonardo Prieto, dueño de una licorería; mientras que el comerciante Aldo Casanova asegura que el sistema de pago por puntos se ha caído en todo el centro comercial donde labora.

Llegar a un locar y que pase la tarjeta es una oración diaria desde hace unas semanas. Para Reinaldo Pancrate, de 35 años, el problema de la falta de efectivo influye en la caída de las plataformas bancarias.

“Hay pocos billetes en la calle. Eso obliga a que todo el mundo utilice la plataforma virtual y ésta colapsa. Yo he tenido que hacer hasta tres colas en un solo día solo por esperar a que pase la tarjeta”, explica.

Los cajeros ya ni se miran en Maracaibo. Todo el mundo sabe que están dando dinero. Las colas en los bancos son extensas. La falta de efectivo obliga a las personas a pagar con tarjetas y cuando los puntos se caen recurren a cancelar por transferencias, pero entonces muchas veces se encuentran con la plataforma bancaria caída por horas ¿cómo compran los zulianos?

Maidolis Ramones Servet

Fotos: Khristopher Castillo y Mysol Fuentes

Noticia al Día