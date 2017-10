Hace un año falleció la actriz Martha Olivo, la inolvidable “Malula”

octubre 17, 2017 - 9:31 am

El domingo 17 de octubre de 2016 falleció a sus 95 años de edad la actriz Martha Olivo, la inolvidable “Malula”, informó el periodista Orlando Suárez.

“Falleció la inolvidable Malula, personaje fundamental en la historia del humor venezolano. Abrazo solidario a su familia”, expresó Suárez a través de su cuenta en Twitter.

Periodistas de la fuente de entretenimiento indicaron que la actriz murió tras sufrir un Accidente cerebrovascular (ACV).

“Le doy gracias a dios por haberme dado la oportunidad de conocer a este gran icono de humor Venezolano, ‘Malula Concejal’. Ese era el nombre de un personaje caracterizado por la gran Marta Olivo quien hoy a sus 95 años se despide de este mundo terrenal”, manifestó el periodista Arnaldo Albornoz.

Trayectoria

María De Lourdes Olivo, mejor conocida como Martha Olivo, nació el 11 de diciembre de 1920.

Es considera una primera actriz venezolana, reconocida por su personaje de “Malula”, en el sketch del programa Radio Rochela de RCTV:

“Porque yo nací en el cerro, me crié en el cerro y mi primera entrevista me la hicieron en el cerro, pero con que ganas me mudaría pal’ Caracas Country Club”.

Desde joven Olivo quiso ser una estrella. “Pero antes, había un gran obstáculo que superar: Un estricto padre que rechazaba sin cuartel cualquier incursión de su hija en el mundo del espectáculo”.

A su temprana edad, trabajó en una fábrica de colchones y luego de su jornada laboral, “se iba a Radio Cultura, emisora cazatalentos, donde tomaba un número y participaba en cuanto concurso de radioaficionados había”.

En 1953 Martha Olivo formó parte del elenco fundador de Radio Caracas Televisión, donde debutó con el presentador Víctor Saume en el “Show de las 12”.

Posteriormente, participó en distintos programas así como en telenovelas hasta que renunció a esa planta televisiva para irse a Venezolana de Televisión. Más tarde regresó a RCTV y es para los años 80 cuando comenzó a dar vida a uno de los grandes personajes de su carrera: “Malula”, protagonista de las central de Asocerro (Asociación de Vecinos del Cerro).

Cine y televisión

En Cine, Olivo interpretó a “Soledad” en “Yo quiero una mujer así” (1950).

Mientras que en televisión destacó en las siguientes telenovelas: La usurpadora.(por RCTV en 1971; Sacrificio de mujer (por RCTV en 1972); La Doña. (RCTV en 1.972); Todo por tu amor. (Venevisión en 1.997 ); Samantha (Por Venevisión en 1998); entre otras.

