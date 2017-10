octubre 23, 2017 - 9:16 am

La noche del sábado 22 de octubre de 2016, la actriz Daniela Alvarado, informó a través de su cuenta en Instagram sobre la muerte de su hermano mayor Daniel Eduardo Alvarado Cabana, hijo de Daniel Alvarado en su primer matrimonio.

La actriz dedicó un conmovedor mensaje en la red social y seguidores y fans se solidarizaron con su dolor.

“Hoy no solo quiero decirte “Te amo”, si no también, “Nos volveremos a ver” porque estoy segura que así va ser… Daniel Eduardo era muy divertido, tan divertido que decidió irse un día antes de mi cumpleaños, como para que no lo olvidara, era excelente padre, amigo y esposo”, fueron parte de las palabras de Danielita.



Daniela del Carmen Alvarado Álvarez (23 de octubre del 1981 en Caracas) es una actriz venezolana. Es hija del actor Daniel Alvarado y la actriz Carmen Julia Álvarez, incursionó en el mundo de la actuación a los 4 años.

