Recetas de comida: Tradicional lomo negro pa’l almuerzo

octubre 26, 2017 - 10:30 am

Un plato navideño pero que en el Zulia se come todo el año, es una versión del Burguignon francés o -como se dice por ahí- por el error de una cocinera que dejó quemar la carne y tuvo que repararla, lo que no se sabe es cómo entró en este juego el papelón que le da ese toque tan particular que lo hace exquisito. Es por eso que prepararemos una deliciosa de receta de comida, ¡Lomo negro!

Lo cierto es que esas rebanadas de pulpa tiernas y jugosas, bañadas en su salsa negra a base de vegetales y papelón, son una delicia cuando se les acompaña con arroz blanco y tajadas de plátano fritas. Este plato que requiere de suma paciencia por las horas de cocción, tiene muchas variaciones dependiendo de la familia que lo prepare, algunos agregan ingredientes otros lo maceran… pero sea como sea vale la pena probarlo y aprender a prepararlo.

Ingredientes:

Una pieza de Muchacho Redondo sin grasa de aproximadamente 2 kilos

4 Tomates pintones

2 Pimentones pintones

2 Cebollas grandes

2 Zanahorias

4 Ajíes

½ Taza de Papelón rayado

Una cabeza de Ajo

Comino y Pimienta al gusto

Una cuchara de Vinagre

Una cuchara de Salsa Inglesa

Una taza de Aceite

4 tazas de Agua (o más según la dureza de la carne)

En un caldero colocar el aceite y el papelón para dorar la carne durante unos 10 minutos por cada lado de manera uniforme hasta que quede negra para que la salsa quedé del tono perfecto y reservar fuera del caldero.

Luego licuar el tomate sin piel ni semillas, los pimentones, las zanahorias, las cebollas y el ajo sin que quedé una salsa completamente líquida, sino más bien grumosa. Sacar el aceite del caldero si está muy quemado y agregar un poco más para sofreír la mezcla anterior junto a la salsa inglesa, el vinagre, el comino, la pimienta y la grasa del muchacho.

Una vez que esté bien cocido, regresar la pieza de carne a la olla y agregar el agua para dejarlo cocer por unas tres horas (agregando más agua si se va secando), cuando esté lista se retira la grasa y se cuela la salsa espesa para que tenga un aspecto liso y se vuelve a colocar en

el caldero para reducirla con la carne picada en rebanadas de menos de un centímetro, de esta manera todas las tajadas quedarán bañadas uniformemente con la salsa.

Sirva preferiblemente con arroz blanco y tajadas para que sea una verdadera comida típica caraqueña.

¡Y buen provecho!

CaracasCafé