Exgobernadora Antonia Muñoz explica por qué quedó excluida de la candidatura de Portuguesa

octubre 11, 2017 - 7:40 am

La exgobernadora de Portuguesa, Antonia Muñoz, señaló que el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó su candidatura, luego de haberse inscrito con el apoyo de tres partidos políticos.

Relató que luego de inscribirse, su candidatura fue eliminada por no reunir los requisitos que exige el Poder Electoral, pero no se le especificó cuáles incumplió. “Estoy esperando del CNE una repuesta oportuna, porque yo tengo derecho”.

Ante posibles rumores sobre su tendencia política, Muñoz aclaró: “No soy traidora. Ando como David contra Goliat, sin ser David; como los salmones nadando contra corriente”.

Entrevistada en Globovisión, afirmó que sigue apoyando al oficialismo. “Me reconozco chavista. No he brincado nada (…) los traidores son otros”, advirtió.

Agregó que “quienes no reconocen los errores y no escuchan al pueblo sí son traidores. En el gobierno algunos no quieren revisar los errores, lo que acabo de decir no lo estoy inventando. No estoy rebelde porque no me dejaron participar, quizás fue la gota que rebasó el vaso”.

A la fecha, Muñoz afirmó que desconoce su estatus en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv): “Creo que estoy expulsada hace tiempo, no me han notificado, pero creo que es así hace tiempo”.

Noticia al Día