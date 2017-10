Estaciones de servicio de San Cristóbal amanecieron full: Usuarios esperan para surtir gasolina desde el sábado

octubre 23, 2017 - 9:35 am

Desde tempranas horas de la mañana de este domingo, e incluso desde la noche anterior, usuarios se apostaron en las estaciones de servicio de San Cristóbal con el fin de surtir de combustible sus vehículos. No obstante, algunas gasolineras se encontraban en espera de las gandolas y otras tantas estaban fuera de servicio.

El panorama no era nada alentador: más de 200 automotores se contabilizaron solo en la E/S La Guacara, donde la kilométrica fila pasaba el Viaducto Nuevo (aproximadamente 10 cuadras). Allí la gandola llegó cerca de las 8:00 de la mañana, y al cabo de una hora se abrió la estación para comenzar la venta del hidrocarburo.

En otras se observaron también las largas hileras de vehículos, tal cual laberinto, en espera de la llegada de la gandola. Caso de la E/S ubicada en la Unidad Vecinal, donde después de las 11 de la mañana se empezó a despachar.

Asimismo en la E/S 19 de Abril la venta comenzó temprano, pero a media mañana hubo una interrupción para descargar la gandola que estaban esperando. Allí la cola daba la vuelta a la manzana y regresaba a la misma estación de servicio.

En otras gasolineras la descarga del combustible se hizo evidente con la gandola, no obstante no despacharon este domingo. “Me dijeron que hoy no les toca, que para mañana (lunes)”, expresó un profesional del volante a su salida de la E/S detrás del Hotel Korinu. A diferencia de la que está ubicada frente a Diario La Nación, donde los usuarios comenzaron a hacer cola a media mañana cuando se les aseguró iban a despachar.

Mientras tanto, el malestar de los conductores era evidente, aunque muchos trataron de pasar el largo rato (en promedio demoraban seis horas) conversando con sus vecinos de cola.

—Es una desgracia, en vez de estar compartiendo con mi familia perdí siete horas de mi vida en una cola para la gasolina. Es un castigo para el Táchira por ser un estado tan opositor, apenas perdió el señor Vielma Mora arrecieron en quitarnos la gasolina, los alimentos subieron de precio exageradamente, nos quitan la luz a cada rato, asimismo el agua, en fin nos quieren doblegar— dijo Alejandro Vera.

Para Carina Velasco tampoco fue agradable pasar su día libre en una cola: “Es terrible, porque ninguna estaba corta, todas las que visité tenían más de seis y siete cuadras de carros en cola; y lo peor es que no habían empezado a vender. En algunas había que esperar llegara la gandola y no aseguraban si era en la mañana o en la tarde”.

Los usuarios esperan que la situación del despacho de combustible en la entidad se normalice, ya que entorpece el quehacer diario. Algunos advirtieron que en los municipios es más aguda la situación de la gasolina, y eso lleva a que muchas personas acudan a San Cristóbal a abastecerse del hidrocarburo y, por ende, a que las colas se incrementen notablemente.

La Nación