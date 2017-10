octubre 18, 2017 - 11:11 pm

El gobernador electo por el estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz – representante de Acción Democrática (AD) –, pedirá este jueves a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reconsiderar su juramentación ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

En una entrevista publicada por el portal Noticiero Digital, el representante de AD señaló que este jueves sostendrá una reunión con los gobernadores electos este 15 de octubre por la oposición en torno a la juramentación ante el órgano, acción que realizaron los gobernadores revolucionarios este miércoles.

“Si la única alternativa que nos queda para no entregar nuestro espacio ganado voto a voto es juramentarme ante la ANC para no nos arrebaten arbitrariamente nuestro espacio, debemos hacerlo, yo les pido que nos acompañen, no es un tema de bajar la cabeza, ni de entregarnos”, dijo Díaz.

“Oposición aceptó triunfo del Gobierno”

El ministro para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas, aseguró que Alfredo Díaz se juramentará ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) e indicó que el gobernador tomó la decisión para hacer cumplir el voto de las personas que sufragaron por él.

Villegas señaló que varios dirigentes de la oposición han aceptado el triunfo del Gobierno, en referencia a Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática, quien dijo que la abstención por parte de sus seguidores produjo esos resultados.

También mencionó el caso de Alejandro Feo La Cruz, excandidato a la gobernación del estado Carabobo, quien reconoció su derrota ante el ahora gobernador Rafael Lacava, y del exgobernador del estado Lara, Henry Falcón, quien dijo que las derrotas hay que aceptarlas sin mentiras ni ensañamientos.

VTV/Noticias 24