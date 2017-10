Entregan Orden Waraira Repano a la luchadora social Sheila Silva

octubre 25, 2017 - 1:08 pm

El presidente del Concejo Municipal de Caracas, Nahúm Fernández, entregó este miércoles la orden post morten Waraira Repano a la luchadora social Sheila Silva, quien fue víctima de femicidio por parte de su expareja, hecho que ocurrió la madrugada de este lunes en Caracas.

Durante los actos velatorios, que se realizan en el patio Los Leones del Concejo Municipal, en Caracas, Fernández pidió justicia, así como también hizo un llamado a las mujeres del país a denunciar cualquier tipo de violencia.

“La mujer venezolana no debe callar más, no debe guardar silencio. La mujer venezolana debe acudir a las fiscalías competentes y denunciar la violencia. No debe tolerarse la violencia en el hogar”, dijo.

En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, Fernández enfatizó que es necesario reforzar los valores desde la escuela para promover la igualdad de género.

“Nosotros queremos que este tipo de acciones contra la mujer venezolana se acabe y que, por supuesto, en una nueva sociedad, que es la que denominamos socialista sea lo que brille, bajo el esquema de igualdad, de equidad”, expresó.

Sheila Silva se desempeñó como coordinadora de la Gran Misión Hogares de la Patria, asistente del alcalde de Caracas y jefe de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Jorge Rodríguez.

