octubre 12, 2017 - 8:20 am

El jardinero de los Bravos de Atlanta, Ender Inciarte, calificó de “impredecible” al béisbol luego de que los Indios de Cleveland fueran eliminados por los Yankees de Nueva York, la noche de este miércoles.

A través de sus redes sociales, el zuliano expresó: “Difícil de creer que los @Indians dejen la postemporada. El béisbol es impredecible. Gran temporada ¡Los fanáticos de los indios deberían estar orgullosos!”, dijo en @enderinciartem.

Cleveland se encontraba ganando 2-0 la Serie Divisional ante los “Mulos”, pero estos le dieron vuelta en los tres juegos siguientes. Con el global igualado a dos, Yankees se impuso 5-2 en el quinto compromiso y ahora discutirá el banderín de la Liga Americana frente a los Astros de Houston de José Altuve y Marwin González.

En el tercero de la serie, Carlos Carrasco debutó con Indios en una postemporada y, pese a no conseguir el triunfo, cuajó una actuación brillante. En la zafra regular terminó con 17 victorias, empatado con su compañero Corey Kluber.

Hard to believe the @Indians are leaving the postseason. Baseball is unpredictable. Great season. Indians fans should be proud!

— Ender Inciarte (@enderinciartem) 12 de octubre de 2017