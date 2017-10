Elieser Hernández es el novato sensación de las Águilas del Zulia

octubre 19, 2017 - 11:15 am

Dos salidas extraordinarias ha tenido el novato Elieser Hernández con las Águilas del Zulia, y este miércoles alcanzó su primer lauro en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) ante Bravos de Margarita .

“Estoy feliz por mi primera victoria en la liga gracias también al equipo que me respaldo” dijo el derecho tras su actuación en Porlamar.

El muchacho de Ocumary de Tuy ha lanzado 10 inning en sus dos aperturas en la pelota venezolana, donde solo ha recibido una carrera limpia y dos imparables, con 10 abanicados, para dejar una efectividad de .090.

Dos aperturas soberbias

El lanzador de 22 años, enfrentó a Magallanes de Navegantes del Magallanes el pasado 12 de octubre en el estadio Luis Aparicio de Maracaibo, donde se fue sin decisión luego de cinco entradas de labor con solo un imparable y seis ponches.

La actuación de anoche también fue brillante pese a tener un primer episodio tambaleante ante los isleños. “No sé qué paso no me sentía confiado, pero competí y me deje guiar por el receptor Jesús Flores quien me dijo que lanzara strike”, indicó Hernández, quien presentó algunos problemas de descontrol en el inicio del juego, y permitir un carrera e imparable.

El sepertinero de los Astros de Houston se repuso y desde la segunda entrada apagó a la toletería de Margarita para apuntarse el triunfo. El mejor lanzamiento de Elieser es la recta por ser un pitcher agresivo, aunque cuando no le funciona bien, usa el cambio para resolver el problema.

Elieser Hernández se subirá nuevamente en la lomita en el nido marabino el próximo jueves o viernes ante los Tigres de Aragua, donde la fanática aguilucha podrá disfrutar del desempeño del novato sensación.

Alberth Josue Piña / Prensa Águilas

