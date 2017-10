El Zulia FC aclara que termino solvente con Renny Vega (Comunicado)

octubre 25, 2017 - 11:04 pm

El Zulia FC emitió este miércoles un comunicado de prensa para explicar como fueron los términos de la salida de la salida de Renny Vega del elenco petrolero.

El ex arquero nacional arribó a la plantilla zuliana en enero 2017 para competir en el Torneo Apertura del fútbol nacional y la Copa Libertadores. Vega estuvo en un total de 22 partidos (16 del Apertura y seis de Libertadores), en los cuales sacó cuatro ceros (dos en Libertadores, ambos ante Nacional, y dos en el Apertura).

Renny fue uno de los seis bajas que tuvo el “Buque Petrolero” de cara al Torneo Clausura. Todos los jugadores salieron de mutuo acuerdo.

Declaraciones en La Tercera

“Terminé de jugar en el Zulia de Venezuela y la verdad es que la parte final de mi estadía en ese club fueron puros problemas. Me quedaron debiendo ocho meses de sueldo porque no se logró clasificar a la siguiente ronda de la Libertadores. Me dijeron que no había plata para pagarme y que lo sentían mucho”, declaró el portero de 38 años en el diario chileno La Tercera.

La institución petrolera aclaró la rescisión contractual con el jugador tras las declaraciones que aparecieron en el medio extranjero, donde el maracayero afirmó que se le adeudaba ocho meses de salario. Posteriormente, Renny Vega señaló que la deuda no correspondía al Zulia FC, sino al Deportivo Anzoátegui.

