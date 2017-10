Para volver a ver: El “Mini Pacquiao” Lisandro Martínez, pelea con hambre y gana (Exclusiva NAD)

octubre 4, 2017 - 1:14 pm

Con el nombre de una persona conocida y un historial totalmente desconocido, Lisandro Martínez es el “Mini Pacquiao” del Zulia. Nacido en la Costa Oriental del Lago (COL), en el Municipio Lagunillas, el joven púgil se ha convertido en la atracción de todo el que lo mira; con brazos definidos, un peinado convencional, ojos achinados y una estatura de 1.47 cm son solo apenas rasgos que lo hacen acreedor del apodo del 7 veces campeón del mundo, Manny Pacquiao.

La habilidad que ha demostrado en sus 145 peleas de las cuales ha perdido 8 hacen ruido en cualquier oído; el asombro para el viviente común ha provocado la curiosidad de ver pelear a el joven de apenas 14 años que se adueña del ring como si hubiese nacido ahí.

Hasta la fecha todo ha conspirado para Martínez, desde los 8 años quiso hacer deportes, pero no cualquier práctica: siempre optó por los de contacto, específicamente el boxeo.

El niño que fue acompañado por su papá para incursionar en el entrenamiento del deporte de las narices chatas, iba convencido, pero en realidad no sabía lo que el destino le tenía preparado; perder su primera riña. “Tenía mucho miedo, nunca había peleado con nadie, pero comencé a lanzar golpes y allí empezó mi confianza. Al final perdí la pelea 3-0”, contó el púgil.

Para el “Mini Pacquiao” soñar se ha convertido en su máximo impulsor. Desde que comenzaron los viajes por todo el territorio nacional para conquistar batallas, el peleador se dio cuenta de que podía lograr aquello que podía imaginar. En la categoría junior con 36 kilogramos, el pequeño boxeador ha mejorado su técnica de defensa a tal punto que este año ha conseguido ganar 20 peleas en filas sin degustar el amargo sabor de la derrota.

¿El arte de pegar de Manny?

Lisandro carga el peso de subir a las dieciséis cuerdas con la comparación del gran recorrido de un campeón mundial, un hombre que ha hecho historia dentro y fuera del ring. “Me gusta pegar y que no me peguen, de eso se trata; que pegues y que te protejas. A mis entrenadores les gusta mucho mi estilo, de allí es que ellos me llaman el ‘Mini Pacquiao’. Esto hace que entrene más duro, pues no creo que me parezca tanto”, dijo el joven deportista.

El camino fácil

En la actualidad, ser adolescente significa anhelar muchas cosas. Pero cuando no se tienen los recursos suficientes el deseo puede que lleve a un camino donde es mejor las cosas rápidas, más no bien hechas. “Yo quería trabajar para comprarme mis gomas, pero mis padres me dijeron que todo tiene su tiempo. Siempre le huí a la delincuencia, esa es una luz que se apaga rápido”.

Lisandro agradece a la organización de la Villa Deportiva del Zulia, quienes le brindaron el apoyo de hospedaje, comida, e implementos deportivos; estos últimos los prestaba para cada combate: “Ya tengo un año practicando con mis guantes y mis botines son nuevos, aunque ya están rotos por el uso, son los mejores que he tenido”, manifestó.

Pelear con hambre

“Imagínate subir al ring sin nada en el estomago, además que te toque el combate a las 8:00 de la noche, ¿es una locura? Bueno, yo lo hice y logré ganar”, contó el pequeño que dice haber valorado más la comida desde aquel día: “Ahora como lo que sea”, aunque para muchos el plato favorito de este atleta (la arepa) no sea la mejor opción para la mayoría de las personas, el muchacho, dice disfrutarla con jamón o mortadela.

Sueños…

‘Pacquiaito’, como se escucha que llaman al joven en la Villa cada vez que lo saludan, tiene muchos objetivos que cumplir, entre tantos, conocer a su boxeador favorito Jorge Linares ‘El Niño de Oro’ y participar en unos juegos olímpicos. “Ya me estoy preparando para Tokio 2020. Quiero lograr una medalla para hacer la hazaña del ‘Caciquito’ Joel Finol”, expresó.

Añadió: “Quiero que mis padres y mi familia se sientan orgullosos de mí. No pretendo ser famoso, solo darle una vida mejor a los míos”.

Próxima pelea

“Espero más apoyo al boxeo venezolano”. Martínez, quien subirá al cuadrilátero este 15 de octubre en Maracay, pide a los aficionados del boxeo que asistan a los eventos donde puedan ver crecer a las futuras estrellas de este deporte, para que los mismos no decaigan en su inspiración de ser como los grandes.

Un buen prospecto

Estudiar es el principal propósito del muchacho que cursa tercer año de bachillerato. “Deseo graduarme y ejercer una profesión, el boxeo será de mucha ayuda para lograrlo”, de esta manera define Martínez una vida de provecho muy alejado de ser una estrella fugaz : “Quiero ser una persona que crece y se mantiene”, finalizó.

María José Ramírez

Fotos y video: William Ceballos

Edición: Sharolt Alfonzo

Noticia al Día