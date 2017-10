octubre 14, 2017 - 7:32 am

El francés Johann Zarco (Yamaha Tech3) se hizo este sábado con la pole del GP de Japón en categoría MotoGP, cuyo líder del Mundial, el español Marc Márquez (Honda), saldrá desde el tercer puesto, por delante de su principal rival, el italiano Andrea Dovizioso (9º).

El segundo mejor tiempo en el circuito de Motegi fue para el italiano Danilo Petrucci (Ducati Pramac).

Zarco realizó su mejor registro a un minuto del final de la calificación, con un crono de 1 minuto 53 segundos y 469 milésimas, ofreciendo a Francia la pole número 16 de su historia en la categoría reina.

El campeón del Mundo de Moto2 en 2015 y 2016 buscará el primer triunfo francés desde la victoria de Régis Laconi en 1999.

“Estoy bastante emocionado porque nunca es fácil. Es un gran placer ser el primero hoy”, confesó el piloto galo con la voz entrecortada por la emoción.

“Mañana (domingo) será una buena oportunidad para estar con los mejores y al menos regalar un podio al equipo”, añadió.

Fue precisamente en el circuito nipón de Motegi donde Zarco selló su primer triunfo, en 2011 en 125 centímetros cúbicos.

Zarco ocupa el sexto puesto en el Mundial, y es el mejor de los debutantes en MotoGP esta temporada.

Ya había firmado la pole en el GP de Holanda a finales de junio.

– Márquez delante de sus rivales –

La lluvia, prevista para el domingo, y sobre todo Marc Márquez, serán los principales rivales de Zarco.

“Estoy satisfecho porque la primera línea era el objetivo principal”, comentó Márquez. “Estamos por delante de todos los rivales. Eso es lo importante”, indicó el catalán.

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati), segundo en el Mundial con 16 puntos de retraso, sólo pudo ser noveno.

El español Maverick Viñales (Yamaha), 3º en el Mundial a 28 puntos de Márquez, ocupará el puesto 14 en la parrilla. Su compañero italiano Valentino Rossi, víctima en agosto de una fractura de tibia y peroné, saldrá duodécimo.

Cuando restan cuatro carreras y 100 puntos en juego en el Mundial, Dani Pedrosa, 4º a 54 puntos del líder, saldrá desde el sexto puesto.

“No me he sentido a gusto con los neumáticos en mi primera salida, me patinaban mucho. He parado, los he cambiado y me he sentido mejor, y eso me ha permitido mejorar mi tiempo. Las condiciones mixtas son siempre un desafío, porque hay que tomar las decisiones correctas respecto a la mejor puesta a punto de la moto”, explicó Pedrosa, que ya ganó en Motegi en MotoGP en tres ocasiones.

Parilla de salida para el GP de Japón

– Primera línea

1. Johann Zarco (FRA/Yamaha Tech3) 1:53.469

2. Danilo Petrucci (ITA/Ducati Pramac) a 0.318

3. Marc Márquez (ESP/Honda) 0.434

– Segunda línea

4. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 0.478

5. Jorge Lorenzo (ESP/Ducati) 0.766

6. Dani Pedrosa (ESP/Honda) 0.873

– Tercera línea

7. Bradley Smith (GBR/KTM) 1.403

8. Pol Espargaro (ESP/KTM) 1.437

9. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) 1.595

…

12. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 4.317

13. Loris Baz (FRA/Ducati Avintia) eliminado en Q1

14. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) eliminado en Q1

Se clasificaron 24 pilotos.

En Moto2, el japonés Takaaki Nakagami (Kalex) logró la pole ante su público, la primera este año para él y la quinta de su carrera. El italiano Franco Morbidelli (Kalex) y el suizo Tom Luthi (Kalex), separados por 21 puntos al frente del Mundial, saldrán desde la quinta línea.

En Moto3, el italiano Nicolo Bulega (KTM) firmó su segunda pole. El español Joan Mir (Honda), que podría proclamarse campeón del mundo el domingo, saldrá desde el puesto 20 después de ser penalizado por su conducta temeraria en el GP de Aragón.

AFP / Motegi, Japón