El escándalo sexual que involucra a Harvey Weinstein no se detiene. Después de que Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y otras actrices de Hollywood contaran cómo fueron abusadas por el poderoso productor, la revista The New Yorker —que, junto con The New York Times, destapó el caso— reveló un audio en el que se escucha al Weinstein mientras intenta acosar sexualmente una modelo y admite haberlo hecho en otras oportunidades.