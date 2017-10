Tener un baño bonito da dolores de cólico en el bolsillo: Más de un millón vale una poceta

octubre 10, 2017 - 10:00 am

Tener un sitio agradable, de buen gusto y en óptimas condiciones en el hogar es un deseo de todos, pero hasta remodelar un baño se convierte en una tarea imposible para un venezolano que gana sueldo mínimo porque con 325.544 Bs no llegas a comprarte ni un grifo y menos una poceta.

Empresas de cerámica en el Zulia han tenido un bajo ingreso por la crisis que presenta el país, pero no solo ellos han tenido que sufrir con sus ventas. Personas que quieran remodelar su baño, cocina o cualquier otra área de la casa, tendrán que dejar de comer para poder pagar una remodelación.

El venezolano pasa por esta misma situación de no poder costear nada de lo que gana el mes con los altos precios de repuestos, ropa y comida. Lo que ganan trabajando no alcanza más que para el alimento de su familia. Vendedores de cerámicas declaran que están vendiendo sus productos como pueden, algunas empresas lograron vender 5,000,000.00 Bs el mes pasado pero no se compara con lo que vendían antes. ‘‘Las épocas del año en las que se incrementan las ventas son antes de clases y noviembre, porque la gente quiere tener sus casas bonitas’’ comentan.

Es un pequeño porcentaje de la población el que puede costear los productos que sobrepasan a la posibilidad de su bolsillo. Mila García, gerente de ventas explica: ‘‘Las cerámicas rectificadas y el porcelanato es lo que más sale, el costo es de 380.00 Bs a 508,035.00 Bs dependiendo del modelo pero es lo que más se llevan’’

El presupuesto de un baño es aproximadamente de 15,000,000.00 Bs pero no se compara con el bajo precio del año pasado, cuentan que anteriormente en una semana se podía vender más de la mitad de lo que se logra ahora. Actualmente una poceta esta en 1,000,000.00 Bs y no es de lujo. El trabajador venezolano que deseaba tener su casa bonita y arreglada para la llegada de la navidad, se consiguen con unos precios absurdos de pagar y lo mismo le pasa cuándo ve el costo de la harina de P.A.N.

Estephany Quintero

Fotos: David Moreno

Noticia al Día