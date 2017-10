El actor Jean-Claude Van Damme cumple hoy 57 años

octubre 18, 2017 - 5:22 am

Jean-Claude Camille François Van Varenberg conocido en el mundo del espectáculo como Jean-Claude Van Damme, apaga hoy 57 velitas. Nació el 18 de octubre de 1960 en Bruselas, Bélgica.

Van Damme es actor, director, productor de cine y experto en Karate belga. Debido a su lugar de origen y a su físico, los medios de comunicación y la audiencia le apodan “The Muscles from Brussels” (Los Músculos de Bruselas).

Comenzó a entrenar karate shotokan a los diez años de edad, de mano del maestro Claude Goetz, y posteriormente consiguió el cinturón negro. Durante su adolescencia igualmente se inició en el entrenamiento con pesas, fundando en 1979 el gimnasio “California gym” y más adelante llegaría a obtener el título de fisiculturismo “Mister Bélgica”.

En 1982 emigró a los Estados Unidos para buscar una carrera en el cine de Hollywood. El papel que lo lanzó al estrellato fue el de Frank Dux en la cinta Contacto sangriento de 1988. Alcanzó su mayor éxito en taquilla con Timecop (1994), que recaudó más de $100 millones de dólares a nivel mundial. Entre otras de sus cintas más reconocidas se encuentran: Kickboxer (1989), Lionheart (1990), Doble Impacto (1991), Soldado Universal (1992),Hard Target (1993), Muerte Súbita (1995), JCVD (2008) y The Expendables 2 (2012).

Vida familiar

Van Damme se ha casado cinco veces. Se casó por primera vez en 1980 con María Rodríguez y permaneció casado hasta 1984. En 1985 se casó con Cynthia Derderian, se divorciaron en 1986.

Contrajo su tercer matrimonio en 1987 con Gladys Portugues y tuvo dos hijos: Kristopher Van Varenberg nacido en 1987 y Bianca Bree en 1990, se divorciaron en 1992. En su cuarto matrimonio, con la modelo Darcy LaPier, estuvo casado de 1994 a 1997 y tuvo a su hijo Nicolas, nacido en 1995.

En 1999 se casó por quinta vez y nuevamente con Gladys Portugues, con la que permanece casado hasta la fecha.

En agosto de 2012, Van Damme admitió haber tenido un breve romance con la estrella del pop Kylie Minogue en Tailandia en 1994 durante la filmación de la cinta Street Fighter.

La actriz Tatum O’Neal señala en su autobiografía titulada “A Paper Life” el haber sostenido un breve romance con Van Damme.

Van Damme habla flamenco y francés como lenguas nativas, inglés a la perfección y entiende italiano, alemán, y español. Es conocido por su uso constante deaforismos. En octubre de 2012 se inauguró en Bruselas, Bélgica, una estatua en su honor. Reside en Bélgica, Hong Kong, Los Ángeles y Canadá.

Es fanático de la música clásica y su compositor favorito es Beethoven. Es un reconocido defensor de los derechos de los animales. El personaje de Johnny Cageque aparece en la serie de videojuegos Mortal Kombat está inspirado en él.

Sus inicios…

En 1982 viajó hacia Los Ángeles con apenas $8 mil dólares de sus ahorros. Adoptó el nombre artístico “Frank Cujo” y desempeñó diversos trabajos. Mientras audicionaba para obtener un papel en el cine, trabajó como taxista, repartidor de pizza, conductor de limusinas, maestro de karate y masajista entre otros. Dejó de lado su nombre “Frank Cujo” y siguiendo el consejo de su maestro de actuación se llamó simplemente “Jean-Claude Van Damme”. Conoció al actor y experto en artes marcialesChuck Norris, con quien entrenó durante varios meses, sirviendo como sparring y asistente personal. Norris le consiguió su primera aparición en la pantalla grande con un pequeño papel en la cinta de acción Missing in Action de 1984. El mismo año apareció en el filme Monaco Forever, donde interpretó el papel de “El Homosexual”.

En 1985, obtuvo el papel como villano en la película de bajo presupuesto Retroceder nunca, rendirse jamás donde personifica al rudo luchador soviético. Las escenas de pelea de la cinta le atrajeron cierta popularidad.

Van Damme obtuvo el papel de la criatura alienígena en la película Predator protagonizada por Arnold Schwarzenegger, pero abandonó el rodaje para adoptar el papel que lo consolidó como estrella de acción: Frank Dux en Contacto Sangriento de 1988. La cinta lo lanzó a la fama mundial como actor especializado en artes marciales y lo inmortalizó por la patada voladora en giro que le propinó a Bolo Yeung en varias ocasiones, la llamada “patada de helicóptero”. Ese mismo año participó en la película de bajo presupuesto llamadaÁguila Negra junto a Sho Kosugi filmada en la isla de Malta. Su siguiente éxito fue Kickboxer (1989), donde su personaje busca vengar la violenta e ilegal paliza que dejó a su hermano inválido durante un encuentro de Muay Thai en Tailandia.

En la película Lionheart de 1990, Van Damme interpreta a un soldado prófugo de la legión extranjera francesa que viaja a Estados Unidos y se adentra al mundo de peleas callejeras clandestinas para sobrevivir y apoyar a la familia de su fallecido hermano. Ese mismo año interpretó a un polícia encubierto dentro de una carcél, en la cinta de acción y suspenso Death Warrant. Continuó con el éxito taquillero de 1991 Doble Impacto; en la cinta, Van Damme interpreta a dos hermanos gemelos que buscan tomar venganza contra un mafioso chino y un empresario británico quienes asesinaron a sus padres.

En 1992 se estrenó la taquillera cinta de ciencia ficción Soldado Universal. En Soldado Universal, Van Damme compartió créditos con el actor sueco Dolph Lundgren. En 1993 apareció en el drama Ganar o morir. Después continuó con gran éxito en los filmes Hard Target (1993), del director chino John Woo, seguida de su mayor éxito crítico y comercial Timecop de 1994. Ese mismo año, se convirtió en el actor de películas de artes marciales mejor pagado del mundo, recibiendo $6.2 millones de dólares por la cinta Street Fighter: La Última Batalla, misma que fue duramente criticada y no logró buenos números en taquilla. Le siguieron los exitosos filmes Muerte Súbita (1995) y Máximo Riesgo de 1996.

Van Damme participó en un capítulo de la serie Friends llamado “The One After the Superbowl” en 1996. En 2004, tuvo un cameo en un capítulo de la serie televisiva Las Vegas. En el verano de 2011, Van Damme estrena su reality show llamado Jean-Claude Van Damme: Behind Closed Doors. A finales de 2007, fueron televisados una serie de anuncios comerciales del popular videojuego World of Warcraft en los cuales participaron populares celebridades estadounidenses como Mr. T, William Shatner y Verne Troyer; Van Damme participó en la campaña en francés. En 2011, participó en una serie de anuncios televisivos de la cervezaCoors Light. En noviembre de 2013, la empresa internacional Volvo Trucks lanzó un promocional en Youtube en el cual aparece Van Damme realizando un split (apertura lateral de piernas) entre dos camiones avanzando en reversa. El video se convirtió en un fenómeno viral en internet alcanzando más de 35 millones de visitas en una semana.

Noticia al Día/Diversas fuentes