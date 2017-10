Eduardo Yáñez pidió disculpas a reportero por haberlo golpeado

octubre 12, 2017 - 12:34 pm

El actor mexicano Eduardo Yáñez pidió disculpas al reportero de El Gordo y la Flaca, Paco Fuentes, por el incidente en el que perdió los estribos y terminó golpeándolo en la cara, amenazándolo de “partirle la madre”.

Sin embargo, luego de esto y de que Fuentes interpusiera una demanda en su contra por agresión, el actor pidió “Una sincera disculpa al público y a la persona afectada por mi acción. No fue la correcta”, no obstante, reiteró que su “vida personal no está a la venta”.

Durante una gala a la que asistieron distintas estrellas latinas, Yáñez no tardó en responer a las preguntas de los reporteros. Minutos antes le había dicho a Juan Navarro quien trabaja para Televisa Espectáculos que la prensa “hace un trabajo muy diferente al que yo hago” por lo que aseguró que “los actores tenemos que adaptarnos a eso y saber cómo contestar”.

El reportero le había preguntado a Yáñez por su hijo, quien meses atrás había publicado un tuit criticando a su padre.

En el tenso momento, Yáñez muy molesto le exigió al periodista del popular programa conducido por Raúl de Molina y Lili Stefan que no le falte al respeto porque “te voy a partir tu madre”, acto seguido lo golpeó.

