Eduardo Rodríguez y Hanley Ramírez pasaron por el quirófano

octubre 18, 2017 - 1:19 pm

Los Medias Rojas de Boston informaron que su bateador designado Hanley Ramírez y el pitcher Eduardo Rodríguez se recuperan tras cirugías al término de la temporada.

El equipo indicó el jueves que el dominicano Ramírez se sometió a una cirugía artroscópica en el hombro izquierdo y el venezolano Rodríguez se operó para reparar un ligamento de la rodilla derecha. Ambas cirugías fueron realizadas por el doctor James Andrews en Florida.

El carabobeño podría volver a lanzar dentro de seis meses. Los Medias Rojas anticipan que Ramírez estará listo para el inicio de la campaña de 2018.

En su tercera temporada con Boston, Ramírez bateó para .242 y quedó segundo en el equipo con 23 jonrones en 133 juegos. Se desempeñó como designado en 108 juegos y defendió la primera base en 17. “Volveré más fuerte en ‘18”, escribió Ramírez en su cuenta de Twitter.

Eduardo Rodríguez tuvo marca de 6-7 en 24 aperturas en 2017, perdiéndose un total de 40 juegos por una subluxación en la rodilla derecha.

Surgery done perfect now is time to recovery… come back strong and finally pitch at 100% show time #letgo2018 #52 #redsoxnation pic.twitter.com/8pr6HxSRSU

— Eduardo Rodriguez (@eduardorod5) 17 de octubre de 2017