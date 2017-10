Edgar Zambrano: No hay pruebas sobre avance del diálogo

octubre 4, 2017 - 7:33 pm

El diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Edgar Zambrano, desestimó este miércoles la afirmación que más temprano hizo el presidente Nicolás Maduro sobre que el diálogo con la oposición ha avanzado 95 %. “Eso no es apreciable desde ningún punto de vista, no hay resultados que así lo indiquen. No hay nada que lo compruebe”, dijo Zambrano en entrevista para Unión Radio.

Destacó que se necesita mayor voluntad política y democrática por parte del Gobierno, para que se concrete el diálogo entre ambas partes.

“El diálogo requiere de dos y el gobierno, de manera sistemática, ignora la formalidad de lo que esto significa para dilatar una solución de la crisis que se vive en el país. Tiene que haber un reconocimiento de ambas partes y el Ejecutivo ignora la representación de la oposición”, manifestó el parlamentario.

Insistió en que el presidente Maduro “está abonando a la mitomanía, al desdejo, se está valiendo de este mecanismo para dilatar en el tiempo las soluciones que reclama la sociedad y lo hace para mantener esa incógnita y así continuar en el poder”.

“La única manera de tener una salida es sentarnos a conversar”, agregó.

En ese sentido, dijo que la oposición lo que hace es articular propuestas y el deber del gobierno, a su juicio, es cumplirlas. “Son ellos quienes tienen la pelota en su campo y deberían evitar mayor confusión en la opinión pública”, concluyó.

Unión Radio