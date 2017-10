Earle Herrera asegura que la MUD “está próxima a desintegrarse”

octubre 30, 2017 - 11:11 am

El constituyente, Earle Herrera, consideró este lunes en una entrevista televisiva, que existen conflictos entre las coaliciones que militan en la MUD y aseguró que el partido está próximo a desintegrarse.

De la misma manera, rechazó la postura de la oposición venezolana a abstenerse de participar en las próximas elecciones e instó a los partidos que pertenecen a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) postular en los comicios municipales.

Además Herrera, aseguró que “abandonar los espacios no es lo más recomendable en política y es lo que están haciendo, yo no debería decir esto como militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, si se están zumbando por un barranco yo lo que debería es ayudarlo, sin embargo le estoy diciendo que ese no es el camino”.

“Si tú escuchas lo que dicen todos los factores de la oposición entre ellos mismos, parece que la Mesa de la Unidad tiene todo menos unidad, entonces pienso que como alianza cumplió una etapa y debemos ayudarla a que tenga una tranquila extremaunción”, puntualizó el constituyente.

El constituyente además aseveró que la oposición está en deuda con sus bases y con su pueblo.

Noticia al Día