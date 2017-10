DRAMÁTICO: Hija de Jenny Rivera contó en la tele como la violó su padre a los 8 años

octubre 4, 2017 - 11:16 am

Mariposa de barrio (Telemundo), la serie sobre la vida de la fallecida artista Jenni Rivera, volvió a conmover al televidente este martes con el desgarrador testimonio de Chiquis Rivera, interpretada por la actriz venezolana Vanessa Pose, durante la celebración del juicio contra Trino Marin, su padre, quien abusó sexualmente de ella cuando esta era apenas una niña. En la escena Chiquis relata rota de dolor y ante la presencia de sus familiares la primera vez que su progenitor la violó a la edad de 8 años y el sufrimiento que esto le causó.

“Yo tenía 8 años y mi mamá y él ya estaban separados. Mis hermanos y yo pasábamos los fines de semana con mi papá. Un día Jacky y yo llegamos llenas de tierra y mi papá nos mandó a bañar, yo quería esperar por mi hermana pero él insistió en llevarme sola. Yo entré al baño, me quité la ropa y él también entró, se sentó en el inodoro y me dijo que me sentara en sus piernas. Y yo me senté de lado, pero él hizo que me sentara de frente y yo no sabía qué estaba pasando pero me dolía mucho, me dolía mucho y yo se lo dije. Yo le dije que me dolía, entonces mi papá se detuvo y me dijo que me bañara, él también entró a bañarse conmigo y entonces me dijo que no se lo podía contar a nadie”, relató con lágrimas en los ojos la primogénita de Jenni.

“Desde ese momento yo cada vez que nos íbamos a dormir yo me acostaba entre él y Jacky porque no quería que le hiciera nada a mi hermanita, yo no quería que a ella le doliera como a mí”, agregó Chiquis durante la secuencia del juicio.

