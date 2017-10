Fue noticia el 10 de octubre de 2016: Dos monjas cuelgan el hábito para casarse entre ellas

octubre 10, 2017 - 9:21 am

Dos exmonjas, una italiana y una sudamericana, se casaron en la localidad italiana de Pinerolo, cerca de Turín. El alcalde de la localidad, Luca Salvai, fue el encargado de formalizar el enlace matrimonial entre Federicac e Isabel, según informaron desde la municipalidad. Como la prensa había tenido conocimiento de la fecha del enlace, la boda fue adelantada un día para esquivar a los curiosos.

Las dos mujeres habían tomado los hábitos en la orden franciscana y se conocieron en un viaje de peregrinación, según señala el diario “La Stampa”, de Turín.

”Nos gustaría que nuestra Iglesia acogiese a todas las personas que se quieren”, dijo Federica, según el diario. Pero a ella todavía le queda un trago todavía más difícil: “No sólo le tengo que decir a mi padre que ya no soy monja, sino que soy muy feliz por haberme casado con Isabel”.

En teoría habían programado una festividad religiosa oficiada por el ex cura Franco Barbero, a quien el Vaticano excomulgó en 2003 por su proximidad con la comunidad homosexualidad. “Yo todavía me siento un cura de los pies a la cabeza”, dijo según el diario. Y apostilló: no es la primera vez que “caso” a dos monjas.

Italia, un país de arraigada tradición católica, legalizó este año los matrimonios entre personas del mismo sexo. Es uno de los últimos países de la UE en hacerlo.



