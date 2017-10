Ortega Díaz difunde video donde jefe Odebrecht revela dio $50 millones para campaña de Maduro

octubre 12, 2017 - 3:31 pm

El presidente de Odebrecht-Venezuela, Euzenando Acevedo, aseveró que el presidente Nicolás Maduro habría recibido $50 millones por parte de esta empresa brasilera, incursa en irregularidades y sobornos, para que el Mandatario nacional financiara su campaña electoral.

Así lo afirmó Euzenando a través de un video publicado por la exfiscal Luisa Ortega Díaz: “Fui buscado por un representante del señor Nicolás Maduro, un señor llamado Américo Mata, quien fue el presidente del Instituto de Desarrollo Rural Venezolano (Inder), yo ya conocía que él circulaba en le Gobierno y cuando el presidente Chávez estaba enfermo, el Vicepresidente iba a visitar nuestras obras, él iba acompañado del señor Américo Mata”.

Continuó explicando que “entonces este señor Américo Mata me buscó y acordó un encuentro conmigo. Nos reunimos varias veces en lugares de delicateces venezolanas. Un día me pidió una contribución, él sabía de nuestro negocio y del tamaño de nuestras operaciones y me pidió ayuda para la campaña del presidente Maduro. Él me pidió una suma grande para la época”.

“Nosotros teníamos una operación muy grande en Venezuela. Yo acordé y acepté pagarle a él 50 millones de dólares durante la campaña”, aseveró.

Noticia al Día