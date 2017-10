Diario La Verdad dejará de circular por falta de papel

octubre 21, 2017 - 7:43 pm

El diario La Verdad anunció que su edición impresa dejará de circular a partir del domingo por falta de papel.

La Corporación Alfredo Maneiro no ha enviado la materia prima desde hace tres meses; sin embargo, el rotativo no ha dejado de hacer las gestiones pertinentes para que le vendan la cuota que tenían asignada.

En un comunicado, se explica que el diario pudo cumplir con la edición impresa en los últimos días gracias a medios de comunicación aliados que le prestaron bobinas de papel.

Aseguraron en un editorial que continuarán informando a través de su página web.

Aquí el editorial íntegro:

Estas son las noticias que no queremos dar. Desde hace tres meses el Diario La Verdad no recibe papel de la Corporación Alfredo Maneiro y no hemos dejado de hacer las gestiones pertinentes para que se cumpla con la cuota que tenemos asignada, porque así como estamos atentos al acontecer diario, estamos también atentos a no quedarnos sin nuestra materia prima. Esperamos por eso, respuesta positiva para continuar con nuestra edición impresa en la calle.

Sin embargo, no nos rendimos, porque la lucha por las libertades se libra con la constancia y nuestra defensa siempre son y serán nuestros lectores, nuestros anunciantes y aliados.

Nos quedamos sin papel y por eso desde mañana no estaremos en la calle con nuestra edición impresa, pero seguimos con el compromiso de informar y decir la verdad como norma irrenunciable.

Por eso en nuestra página web y redes sociales le llevaremos el pulso a la información para que ustedes la tengan de primera mano.

Como siempre, podrán enterarse del acontecer nacional, regional y mundial a través de nuestros espacios.

En los últimos días pudimos cumplir con nuestro compromiso de sacar a la calle la edición impresa, gracias a medios de comunicación aliados que se mostraron solidarios y que nos prestaron bobinas de papel, pero solo alcanzamos hasta la edición de hoy y por eso lamentamos darles esta noticia.

A la Corporación Maneiro le hacemos el llamado de siempre, a que nos atienda y nos designe la cuota que nos corresponde, porque un medio de comunicación impreso como La Verdad es una ventana plural de información.

Es lo que hacemos y lo que seguiremos haciendo. Esperamos que esta situación se solvente lo más pronto posible y pueda usted volver a conseguirnos en su quiosco de confianza, porque Venezuela merece que los medios sigamos contando lo que acontece.

Por eso es que hacemos lo que hacemos, porque sin periodismo no hay libertad y sin libertad no hay democracia.