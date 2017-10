Deyna Castellanos recibió un pequeño homenaje de sus compañeras de Seminoles

octubre 9, 2017 - 10:13 pm

Deyna Castellanos es la máxima figura del fútbol nacional femenino, y sus compañeras del Florida State Seminoles de la Universidad Estatal de Florida lo saben y la tratan como toda una estrella.

La criolla recibió un pequeño homenaje de todo su equipo previo a un partido benéfico, que recaudó fondos para el cáncer de mamas. La aragüeña agradeció el gesto de las muchachas por las redes sociales.

Finalista en dos premios

Deyna Castellanos, de 18 años, es finalista al premio FIFA The Best Femenil 2017 y al premio Puskás 2017. El 23 de octubre se celebrará la gala The Best en el Palladium Theatre de Londres. “Ser finalista en ambos premios es algo que me enorgullece y me hace muy feliz”, señaló.

Como me siento ahora mismo. Gracias a todos por su apoyo y votar. How i’m feeling right now. Thank you all for your support and for voting. #PuskasAwards #Puskas #Happy Una publicación compartida de Deyna Castellanos (@deynacastellanos) el 9 de Oct de 2017 a la(s) 12:17 PDT



Alberth Josue Piña

