octubre 26, 2017 - 3:54 pm

El diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ), Adelis Nava, anunció que Magdely Valbuena fue designada gobernadora encargada de la entidad.

“Ya está designada de acuerdo a la propia ley (Constitución del estado Zulia), en su artículo 75, que establece que en caso de una falta absoluta le corresponderá al presidente o presidenta del Consejo Legislativo del estado Zulia asumir esa responsabilidad por un lapso de 30 días, en tal sentido, ya la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se pronunció en términos que se declaró la falta, entonces se procede a la convocatoria de elecciones fijada para el mes de diciembre, no sabemos si se realizará con las elecciones municipales o será una fecha distinta, es una decisión que tomará la ANC con el Consejo Nacional Electoral”, explicó.

“Ya no existe la vacante, eso es importante para los zulianos, los trabajadores del estado y por supuesto para la seguridad jurídica del Zulia, ya que tuvimos un gobernador que fue electo pero que no cumplió con un requisito fundamental como lo era la juramentación en la Asamblea Nacional Constituyente”, recalcó.

El legislador oficialista, destacó que “Guanipa sabia perfectamente que estas elecciones habían sido convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, en consecuencia debió haber cumplido el requisito fundamental que era la juramentación, transcurrieron los 10 días que establece la ley y se declaró la falta absoluta (…) traicionando a sus seguidores que esperaba que él asumiera la responsabilidad que el pueblo zuliano le dio, porque así lo reconocimos nosotros y el propio gobernador Francisco Arias Cárdenas”.

Al ser designada, Magdely Valbuena como gobernadora encargada del estado Zulia, asumiría la presidencia del Consejo Legislativo, el legislador, Omer Muñoz. “Según los estatutos de funcionamiento interno de debate, le correspondería asumir la presidencia del Clez al vicepresidente actual, el compañero Omer Muñoz”, precisó Nava.

“Es muy importante que tengan claridad que quien convocará en los 30 días siguientes a elecciones es la Asamblea Nacional Constituyente, de tal manera que quienes participen en ese proceso están en la obligación de someterse a la juramentación en ese órgano (…) Cualquier hecho de violencia que se produzca en el estado Zulia, es responsabilidad de Juan Pablo Guanipa, que anda en un proyecto no electoral, no había ninguna razón para que no se juramentara”, finalizó.

Noticia al Día