octubre 23, 2017 - 12:06 pm

El puertorriqueño David Vidal cerró la segunda semana de la liga disparando dos jonrones contra el pitcheo de los Cardenales de Lara para entrar en los registros históricos de la franquicia alada.

Vidal comandó la ofensiva rapaz en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto donde los dirigidos por Lipso Nava se impusieron 10 carreras por siete. El derecho dio el primer batazo de circuito completo en la parte alta de la cuarta entrada ante los envíos del diestro Ebert González, batazo que encontró en circulación a Kristian Trompiz y José Flores.

“Fue una recta, no conocía al pitcher de ellos y trate de hacer contacto con la pelota ponerla en juego y se dieron las cosas “dijo Vidal al finalizar el encuentro en la casa del Cardenales.

En un juego disputado desde el comienzo, los zulianos llegaron al séptimo capítulo con ventaja de siete carreras por cinco ante los pájaros rojos, el antesalista comenzó la entrada con su segundo jonrón del compromiso ante los envíos de Scott Kuminsky.

“Ese batazo también fue ante una recta, estaba en un conteo que me favorece a mí y salió bien, es muy importante siempre ganar en la carretera, ahora vamos a casa a seguir ganando” acotó

El último aguilucho en haber sacado dos veces la pelota en un juego había sido el colombiano Reynaldo Rodríguez en el mismo escenario el 5 de Noviembre del 2016.

Además de los dos bambinazos de Vidal, en esa séptima entrada Vidal y Zach Hounchins dieron jonrones consecutivos algo que habían logrado por última vez el mismo 5 de Noviembre los cafeteros Rodríguez y Giovanny Urshela.

El triunfo dominical le permitió al equipo cerrar la gira con tres triunfos por igual cantidad de derrotas y desde el miércoles con doble juego contra Bravos de Margarita inicial una cadena de seis encuentro en el estadio Luis Aparicio.

Últimos con dos jonrones en un juego

1- Ernesto Mejía, el 28-12-2012 Vs. Leones del Caracas

2- Ernesto Mejía, el 15-11-2015 Vs. Leones del Caracas (Luis Aparicio)

3- Freddy Parejo, el 22-11-2015 Vs. Caribes de Anzoátegui

4- Reynaldo Rodríguez, el 5-11-2016 Vs. Cardenales de Lara

5- David Vidal, el 22-10-2017 Vs. Cardenales de Lara

Prensa Águilas