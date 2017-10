Dastis asegura que muchas de las imágenes de abusos policiales del 1-O en Cataluña son falsas

octubre 22, 2017 - 3:40 pm

El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ha afirmado este domingo en la BBC que “muchas de las imágenes” de la violencia policial ejercida durante la votación del 1 de octubre en Catalunya son falsas.

“No creo que haya ninguna situación brutal. Creo que de momento se ha demostrado que muchas de esas imágenes son falsas”, ha asegurado Dastis. Ante la sorpresa del periodista británico Andrew Marr, Dastis ha aclarado: “Si hubo algún uso de la fuerza, fue un uso de la fuerza limitado e incitado por el hecho de que a las fuerzas del orden y la ley se les impidió cumplir con las órdenes de los tribunales”.

“No digo que todas sean imágenes falsas, pero algunas lo son. Aquí ha habido muchos hechos alternativos y fake news y, como he dicho antes, si hubo, si es que hubo, de acuerdo con las imágenes hubo cierto uso de la fuerza, no fue un uso de la fuerza deliberado, si no provocado”.

Agencias