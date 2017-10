octubre 5, 2017 - 5:30 am

Cristian Castro y Luis Miguel eran de los mejores amigos en la década de los 90’, hasta el punto que el hijo de Verónica Castro hasta tenía ropa en la casa del Sol de México, pero en 1994 las cosas cambiaron luego de que el Gallito feliz se metió con una de las conquistas de Luismi.

Así lo confesó el propio Cristian en una reciente entrevista en el programa argentino de Mirtha Legrand, La noche de Mirtha, donde recordó con mucho dolor que arruinó la amistad con su gran amigo por andar de coqueto con una famosa conductora de televisión que ha sido de los mayores amores de Luis Miguel.

“Yo cometí el error de salir con una chica que a él le gustaba mucho… Daisy Fuentes“, aseguró el cantante, quien dijo desconocer que en aquel momento Luismi tenía sentimientos hacia la animadora de origen cubano. “Hicimos una portada de la revista Eres, como la Caras mexicana y empecé a salir con ella. Ya tenían cuatro meses y Luis Miguel me llamó muy enojado y le digo por qué no me dijiste, y ahí empezó todo”.

“En todo caso me la robó Luis Miguel, pero se la dejo”, agregó el intérprete de “Azul”, quien a pesar de reiterar que el Sol de México no le dirige la palabra hace 23 años, le guarda mucho cariño y respeto.

“Yo me muero por Luis Miguel y la gente lo sabe. Yo lo sigo y lo seguiré siempre”, concluyó Cristian.

