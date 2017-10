octubre 13, 2017 - 8:43 pm

Garrincha, Maradona, Ronaldinho, “Burrito” Ortega, George Best son algunos de los futbolistas que han cambiado el balón por la botella durante su carrera profesional, y se han visto involucrados en escándalos con el alcohol.

Ganar una Copa del Mundo, eludir a seis rivales, marcar un gol de 30 metros, ser ídolo de un club, no era suficiente para estos genios del balompié que hacían de las suyas fuera de las canchas, que estuvieron implicados en graves accidentes automovilísticos, incluso unos han perdido la vida debido a la adición a la bebida.

Recopilamos varios casos de los jugadores que se dejaron ganar por la bebida.

Adictos al alcohol

Manuel Francisco Dos Santos junto a Pelé consiguió dos Copas del Mundo con Brasil (1958 y 1962). Garrincha falleció a los 49 años por una congestión pulmonar causada, en parte, por su alcoholismo crónico y el tabaco. Los médicos dijeron que se había dado a la bebida para luchar contra una “oligofrenia cultural, un desajuste afectivo y emocional resultante de la falta de estímulos”.

El norirlandés George Best fue otro futbolista que desperdicio su talento a causa del trago, las drogas, las mujeres y la fiesta. A los 22 años, alzó la Copa de Europa y el Balón de Oro en 1958. No obstante, cuatro más tarde tuvo que anunciar su retiro como profesional. “Gasté la mayor parte de mi fortuna en mujeres y alcohol; el resto, lo desperdicié”, dijo.

Best falleció en 2005, después de que no diese resultado una operación llevada a cabo tres años antes para transplantarle el higado. Poco antes de morir Best pidió al «News of the World» que publicara una foto mostrando su delicado estado y acompañado de la frase «No muera como yo».

Puro control y gambeta describían al inglés Paul Gascoigne en el campo de juego, que en diversas ocasiones fue fotografiado borracho y semidesnudo en las calles de Londres. “He bebido desde los 18 años, pero me persiguen porque esperan que haya una próxima vez”.

Un crack con el balón en los pies es Ronaldinho, pero en las noches se convertía en el “Rey de las Fiestas”. Los hinchas del Milán le decían que se fuera “a dormir”, cada vez que se lo encontraban por la noche en un bar. Según el ‘Corriere della Sera’, organizó tres noches seguidas de fiesta en un hotel antes de enfrentarse al Inter de Milán, gastándose más de 75.000 euros.

Otro jugador que reconoció su alcoholismo fue Ariel Ortega, quien protagonizó numerosos altercados por culpa de la bebida cuando jugaba en Italia con el Sampdoria. El “Burrito” llegó a decir: “Lloro cuando estoy solo”, “Estoy muy mal y hoy no piensa en el fútbol”. Entonces jugaba en el River Plate, y llegó a no presentarse a una concentración antes de un partido frente a Rosario Central en el Torneo Clausura.

El chileno Artu Vidal se ha visto implicados en diferentes escenas de indisciplina debido al alcohol. En la Copa America 2015 que se efectuó en Chile el mediocampista de la “Roja” aprovechó una tarde libre para ir al Casino, el problema es que cuando se dirigía de regreso a “Juan Pinto Durán” chocó con su lujoso Ferrari en estado de ebriedad. El jugador también ha presentado este problema en su club Bayern de Múnich llegando a los entrenamientos con varios palos encima.

El ex entrenador chileno José Sulantay precisó que el problema de Vidal puede ser hereditario, ya que su papá fue alcohólico.

El brasileño Cicinho reconoció que era un alcohólico. “En el Madrid se me fue de las manos, bebía hasta caerme al suelo”, dijo Cícero João de Cezare, quien, que comentó sus tatuajes iban relacionados directamente con el consumo de bebidas alcohólicas.

Adriano reconoció que desde 2004, cuando falleció su padre, se encerró en el alcohol. El ‘Emperador’ gastaba 40.000 euros cada fin de semana en fiestas, que le llevaron incluso a ausentarse de algunos entrenamientos del Inter.

Maradona ha sido protagonista de innumerables escándalos con drogas, alcohol, juicios, mujeres… Dio positivo con el Nápoli en 1991 y con Argentina en el Mundial de Estados Unidos en 1994. En su regreso con Boca Juniors volvió a dar positivo en 1997.

El tema del alcohol sigue ha generado polémica en el mundo del fútbol y más cuando las cifras del consumo aumentan en los jugadores. Hugo Sotil, ‘Mágico’ González, Sócrates, Paul Merson, Aurelio Rivera, César Andrade, Peter Crouch, Cuahtémoc Blanco, Eric Cantona, son algunos de los futbolistas que han truncado sus carreras por la bebida.

