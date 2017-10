octubre 14, 2017 - 7:59 am

Cuando una persona hostiga, persigue o molesta a otra, está incurriendo en algún tipo de acoso, este tema se refiere a la acción de perseguir a una persona. Puede llegar a ser algo muy traumático y causar innumerables trastornos en la vida de la persona que lo sufre, caer en manos de este tipo de sujetos puede ser difícil de sobrellevar y en muchas ocasiones no se sabe cómo actuar.

Generalmente un acosador tiene rasgos de narcisismo y siente una necesidad excesiva de admiración o afirmación donde la persona no es capaz de sentir consideración o empatía hacia las necesidades y sentimientos ajenos. El acosador elige una víctima para proyectarse como una persona segura de sí misma, que puede alcanzar lo que se propone, aunque en realidad se trate de un sujeto con graves problemas de autoestima.

El acoso puede producirse en distintos ámbitos y de diversas maneras, en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar donde frecuenta la victima sea a nivel psicológico o físico, a través de internet o vía telefónica. El acosador busca intimidar al acosado para que éste acceda a mantener algún tipo de relación íntima, se puede llevar a cabo a través de comentarios obscenos, insinuaciones o contacto físico pero en cuanto más se deje avanzar al acosador, más difícil será cortar vínculos. Este acto te puede dejar con una sensación de impotencia e incapacidad de seguir adelante y no es algo que se deba tomar a la ligera.

Como deberías enfrentar a un acosador

Una vez tenga sospechas de que estas siendo acosado, confía en tu instinto, no te digas a ti misma/o que es sólo tu imaginación. Si presientes que algo no anda bien, casi puedes tener la certeza de que es porque algo anda mal. Si te sientes incómoda/o con alguien que hace comentarios o gestos inapropiados, tocándote, mandándote chistes o e-mails constantemente, probablemente es porque él o ella te está acosando y tu instinto te está avisando.

Principalmente tienes que levantar la voz y decirlo, es necesario que lo dejes bien claro, si se te acerca demasiado, si te toca, dile que te incomoda. No te rías ni respondas con una sonrisa si el acosador es alguien que conoces, deja que tu lenguaje corporal le avise que sus actos no son bien recibidos. Háblale con firmeza para que capte el mensaje, no te rías ni respondas con una sonrisa si el acosador es alguien que conoces, deja que tu lenguaje corporal hable y expresiones le avise que sus actos no son bien recibidos. Háblale con firmeza para que capte el mensaje.

Si el acoso sexual sucede en tu trabajo, no permitas que nadie te convenza de que lo más fácil sería renunciar a tu puesto. Tu empleador tiene la responsabilidad de protegerte y hay normas y políticas de empresa para proceder en esos casos. Si por el contrario el acoso se presenta en la escuela, un rasgo general para los niños que son acosados es comenzar a sentirse mal consigo mismo. Cuanto peor se sienta un niño consigo mismo, menos probable será que se defienda y trate de parar el acoso.

Es necesario hablar con su hijo para que se defienda por sí mismo. Ayúdelo a que asuma la responsabilidad de sus propias reacciones ante el acoso. Y pon una queja formal sea cual sea la situación que no te convenzan de dejar pasar el incidente o de minimizarlo como algo sin importancia. O de ceder por el temor del estigma social o el de perder tu trabajo. Ten valor, repórtalo a los directivos o a la policía, porque esta situación podría dejar grandes consecuencias psicologías en la vida del afectado.

Estephany Quintero

Noticia al Día