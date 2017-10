Comisión consultiva de la AN debatió crisis económica de Venezuela

octubre 3, 2017 - 3:36 pm

Durante la reunión ordinaria de la Comisión consultiva de la Asamblea Nacional (AN) que se realizó este martes, el Parlamento la crisis económica y el incumplimiento del presidente Nicolás Maduro de no presentar el presupuesto nacional.

José Guerra, presidente de la comisión de finanzas, presentó el informe de la situación presupuestaria en Venezuela y aseguró que la institucionalidad fiscal en el país se ha destruido. “Por primera vez en Venezuela no se sabe cuánto es el presupuesto de la república en 2017”, señaló.

Advirtió al Ejecutivo nacional que tiene hasta el 15 de octubre para presentar el presupuesto ante el Parlamento.

“Si el gobierno no va a la AN cometería el mismo error del año 2016, no tendría financiamiento. El país tiene que pagar 2 millones de dólares en deuda. No hay refinanciamiento que pueda hacerse sin autorización. Reiteramos que toda operación contraria es totalmente nula”, enfatizó.

Igualmente, los diputados debatieron sobre el déficit en el sistema educativo venezolano. El sociólogo y profesor universitario Tulio Ramírez declaró que, solo en la primera semana de clases, se vio 30% de un descenso en la asistencia de los estudiantes.

“El deterioro de la educación pública es tal, que familias de bajos recursos sacrifican todo para ir a colegios privados. No hay presupuesto. La calidad de la educación va en declive a pesar del esfuerzo de los que pueden”, indicó Ramírez.

