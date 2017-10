Clayton Kershaw se mostró preparado para enfrentar al temible equipo de Houston

octubre 24, 2017 - 2:13 pm

Gracias a que necesitaron apenas cinco juegos para despachar a los Cachorros en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, los Dodgers han tenido el lujo de configurar su rotación para la Serie Mundial a su gusto. Eso significa que cuentan con su as, el zurdo Clayton Kershaw, con descanso normal para el Juego 1 del Clásico de Otoño ante los Astros.

Clayton Kershaw tiene números para otro Cy Young

Clayton Kershaw llegó a la postemporada con números mixtos en el mes octubre, pero el serpentinero de 29 años de edad ha cumplido en estos playoffs, en los que lleva marca de 2-0 con efectividad de 3.63 en tres juegos (dos aperturas). En 17.1 innings, ha ponchado a 16 bateadores.

En el Juego 1 de la Serie Mundial, Kershaw se enfrentará al equipo que en el 2017 encabezó las Grandes Ligas en promedio de bateo (.282) y terminó en el segundo lugar en cuadrangulares (238). Será la primera vez en su carrera como ligamayorista que se mide a la novena de Houston.

“Son un tremendo equipo. Su lineup completo es muy sólido”, señaló Kershaw. “Lo hemos visto toda la temporada. Ganaron [más de] 100 juegos por algo. Todo empieza con [el venezolano José] Altuve y [el boricua Carlos] Correa en la parte gruesa de la alineación. Ambos son jugadores excepcionales. De principio a fin, en verdad. Tienen muchos muchachos que ponen buenos swings.

“No voy a hacer anda distinto. Supongo que lo único será tratar de no permitir jonrón alguno y conseguir algunos ponches.”

Kershaw, ganador de tres Premios Cy Young en la Liga Nacional, tuvo marca de 18-4 con promedio de carreras limpias de 2.31 en 27 aperturas en la temporada regular. El capataz de los Astros, A.J. Hinch, reconoce el reto que representa el zurdo, pero a la vez asegura que su equipo no se siente intimidado.

“Es difícil argumentar que uno se pueda enfrentar a alguien mejor que Clayton Kershaw”, dijo Hinch. “Tiene todas las herramientas que incitan temor. Tiene el espíritu competitivo que todo as posee. Tiene galardones en las repisas de su casa. Y estará lanzando frente a su fanaticada.

“Hay muchas cosas a su favor. Pero no nos vamos a achicar. No le tenemos miedo a Clayton Kershaw. No vamos a ceder en nada porque de nuestro lado tenemos un equipo bastante bueno”.

