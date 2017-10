Christopher Uckermann defiende a Belinda ante últimas críticas

octubre 5, 2017 - 10:21 pm

La labor humanitaria que mostró Belinda tras el terrible terremoto que azotó a México el pasado 19 de septiembre no fue bien vista por todos.

En algunos medios y redes sociales tildaron a la estrella de ser “marioneta” por supuestamente estar actuando en favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La polémica se agudizó cuando Belinda se enfrentó con el periodista Alfredo Gudinni, quien trabaja en el programa Hoy. “Y cuánto te pagaron a ti por decir eso imbécil? Yo no estoy ligada a ningún partido político! Sólo he querido ayudar”, continuó: “Así que deja de publicar estupideces para distraer de los problemas que tenemos en este momento porque no me voy a dejar. He estado ayudando desde el día uno desinteresadamente así que mejor ponte a hacer algo en lugar de usarme para distraer”, respondió Beli.

Más recientemente, la cantante y actriz recibió el apoyo de un ex compañero de Aventuras en El Tiempo…

Se trata de Christopher Uckermann, quien en declaraciones citados por el portal labotana.com aseguró cuando le refirieron el tema: “No tengo ni idea de lo que me hablan, no ataquen a la gente, todo mundo reacciona diferente ante los acontecimientos, entonces cada quien hace lo que puede, yo la verdad creo que los chismes en estos momentos son irrelevantes, están pasando tantas cosas en el mundo y creo que ahorita lo importante es apoyar y nada más”.

El ex RBD también ha estado bastante activo en prestar ayuda, y señaló: “Pusimos un campamento con música y teníamos un centro de armado para los Topos, para que no les robaran sus cosas”.

