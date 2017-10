Chenoa revela que no puede ser madre

octubre 3, 2017 - 3:23 pm

Chenoa presentó la semana pasada su libro Defectos perfectos en el que desveló su desgarradora versión sobre la ruptura entre ella y David Bisbal. Pero ahora se ha sincerado sobre su verdadero drama en el programa de Isabel Gemio, Te doy mi palabra. Ha revelado que no puede ser madre.

La cantante ha desvelado en la radio, su drama más íntimo, “He intentado que un proyecto tan importante como ser mamá no me suponga un trauma. Lo he intentado, pero he tenido problemas que no cuento ni en el libro” desvelaba por primera vez la artista.

Es algo que según ella sólo ha contado de manera privada para poder ayudar a otras mujeres que atraviesan la misma situación: “He intentado contarlo desde un punto de vista en el que se vean reflejadas muchas mujeres que han intentado ser mamis y que, de repente, se vean con 42 años, la edad que tengo yo, y que sea biológicamente imposible”, afirmaba.

Chenoa asegura también que no se cierra puertas, y es consciente de que “Hay mil opciones para poder ser mami”. Confiesa también que quizás se ha centrado mucho en su trabajo por este mismo motivo: “Mi cuerpo nunca pudo, pobrecico mío, entonces voy gestando otras cosas, igual me he centrado mucho en mi trabajo, o mi carrera no me ha permitido ser madre, pero he intentado quitarle un poco de hierro”, reconocía.

