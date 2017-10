Causa R: La unidad debe exigir al CNE garantías de cara a municipales

octubre 28, 2017 - 5:03 pm

El dirigente de la Causa R en Lara, Humberto Agudo, lamentó este sábado que el alcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos, este cumpliendo 3 meses de detenido. “Nuestro alcalde está cumpliendo 90 días de haber sido detenido arbitrariamente y continúan violentándole su más sagrado derecho a su atención medica”.

“Hoy se reivindica cada vez más la unidad con este gran voluntariado por la libertad de Alfredo Ramos. El miércoles visitaremos todos los medios de Lara para difundir la situación de nuestro alcalde y la agenda de lucha”, detalló.

Invitó para el próximo jueves se rendirá homenaje a los caídos durante las manifestaciones opositoras a principios de año. “Él quiere transferir el Premio Sájarov (para la Libertad de Conciencia, otorgado a la oposición venezolana por el Parlamento Europeo) a la memoria de los caídos”.

“Queremos invitar a familiares y amigos de los presos políticos a que nos acompañen este jueves a la Iglesia San José a una misa por los difuntos y a todos los sectores los llamamos a retomar la calle en función de esa gran agenda por la libertad de los presos políticos y de nuestro alcalde”, subrayó.

Considera que la oposición no puede ir a las municipales con las mismas condiciones de las regionales. “El CNE no ha determinado el cronograma, esa es la primera etapa del fraude (…) La unidad en su refundación tiene que plantear esta nueva tarea, una agenda clara en relación al cronograma electoral, no podemos volver a un proceso electoral con un Plan Republica parcializado con el régimen”, finalizó.

Unión Radio