Carreño: TSJ tiene competencia para inhabilitar a Guanipa y convocar nuevas elecciones en Zulia

octubre 26, 2017 - 7:08 am

El constituyente Pedro Carreño adelantó las próximas acciones que se darían en torno al caso del gobernador electo en el Zulia, Juan Pablo Guanipa. Informó que corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “tomar acciones correctivas”.

La primera, dijo Carreño, sería la inhabilitación política de Guanipa por desconocer el estado de derecho, constitucionalidad y instituciones del país. La segunda sería convocar a nuevas elecciones en Zulia en los próximos 30 días.

“Me imagino que, como estamos en régimen especial, la sentencia irá a la Asamblea Nacional Constituyente y emitirá un decreto constituyente impartiendo los lineamientos para enmendar la situación”, explicó.

Carreño, entrevistado en el canal del Estado, indicó que será la Sala Constitucional la que luego de interpretar el artículo 73 de la Constitución del Zulia, establezca las acciones que se deben seguir.

Para el constituyente, el gobernador electo Guanipa no se juramenta ante la ANC por un tema de dinero: “Él patalea porque está en su disyuntiva. Él y su hermano son los alfiles que administran los reales de la conspiración internacional (…) Si se juramenta pierde el botín, en vez de meterse por la legalidad, prefiere quedarse con su botín (…) La verdad es reparto de botín, no estar bien con alas radicales. Él apostó a no perder los dineros”, afirmó.

Rechazó que desde la oposición se critique a gobernadores de Acción Democrática que se juramentaron ante la ANC. “Si la ANC convocó, y se postularon a participar, ya acataron los lineamientos”, agregó.

Noticia al Día